В Киеве переименовали библиотеки, названия которых связаны с советской идеологией

Решение было принято во время очередной сесси Киевского горсовета

В столице депутаты Киевского горсовета решили поддержать инициативу о переименовании ряда библиотек, названия которых связаны с рф и советской идеологией. В частности, в столице больше не будет библиотеки имени Пушкина.

Об этом сообщили в прессс-службе Киевской городской администрации. Так, многие столичные библиотеки уже в ближайшее время будут переименованны.

Такое решение были приняты в четверг, 23 ноября, в ходе пленарного заседания Киевского горсовета. Инициативу поддержало большинство депутатов.

Известно, что по словам депутата Киевского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Мухакиевского, учреждения культуры не должны носить названий, связанных со страной — агрессором и имперскими нарративами.

Так, согласно решению Киевского городского совета, изменены будут следующие названия библиотек:

Центральная публичная районная библиотека имени А. С. Пушкина — Центральная публичная районная библиотека "Почайна";

библиотека им. А. Макаренко для детей — библиотека для детей "Джерело";

библиотека им. А. Радищева — библиотека "Вселенная";

Центральная районная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина — Центральная районная библиотека "Печерская";

библиотека им. А. Кошевого — библиотека имени Екатерины Билокур;

библиотека им. И. Кудри — библиотека "Книголюб";

публичная библиотека имени Анны Ахматовой — публичная библиотека "Созвездие".

Также, чтобы избавиться от советского наследия, а именно нумерации в названиях учреждений культуры, и предоставить им уникальные названия, переименовали ряд библиотек Оболони.

Библиотека №102 получила название "Дивосвіт", №120 переименовали в "Обрій", а №129 — в "Мрія".

Данные библиотеки будут переименованы

Ранее "Телеграф" расказывал о декоммунизация Киева. Сколько еще советских памятников осталось в столице. По данным Министерства культуры и информационной политики (МКИП), в Киеве до сих пор не демонтировали шесть памятников советского или имперского периодов, которые должны быть снесены в рамках декоммунизации/дерусификации.