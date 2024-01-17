В Киеве хотят переименовать станции кольцевой электрички: какие названия предлагают
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Важная информация для пассажиров
В четверг, 18 января, депутаты Киевсовета, во время пленарного заседания, планируют переименовать некоторые станции киевской кольцевой электрички. Голосовать чиновники собираются одним пакетом.
Таким образом хотят помочь пассажирам и сделать так, чтобы людям было удобнее ориентироваться в Киеве.Об этом сообщили в Телеграм-канале "Пассажиры Киева".
Так, над новыми названиями трудилась специальная рабочая группа, которая состояла из представителей общественности и "Укрзализныци", а также экспертов и представителей комиссии КГГА по вопросам наименований. После этого, за наработки голосовали все желающие в приложении "Киев Цифровой".
Депутаты Киевсовета рассмотрят переименования следующих станций столичной кольцевой электрички:
- Северную платформу станции Киев-Пассажирский в Вокзальную
- Рубежевскую в Берестейскую
- Вышгородскую в Приорку
- Зенит в Куреневку
- Троещина-2 в Радужный
- Троещину в Воскресенку
- Киев-Днепровский в Никольскую Слободку
- Киевскую-Русановку в Русановку
- Левый Берег в Березняки
Кроме этого чиновники должны переименовать Железнодорожный внеклассный мост на северном полукольце на Рыбальский — по названию полуострова, который он пересекает.
Стоит отметить, что "Укрзализныця" уже 4 месяца в озвучке станций использует одновременно и старое и новое названия, чтобы смягчить привыкание. А несколько дней назад УЗ разместила в вагонах обновленную схему, где продублированы оба названия.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве планируют переименовать еще 14 улиц, названия которых связаны с Россией или ее сателлитами. Как отметил секретарь Киевского городского совета, инициатор предложения о переименовании Владимир Бондаренко, в этом году Киев должен завершить процесс дерусификации и декоммунизации. Именно поэтому обязательно нужно переименовать каждый городской объект, название которого связано с Россией, а также ее советским и имперским прошлым.