Залишилася донька: під танковим вогнем на Луганщині загинув кулеметник із Кривого Рогу (фото)

У мирний час Василь Сапіга працював на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг", займаючись технологічними перевезеннями

Україна продовжує втрачати через війну своїх кращих доньок та синів. Вкотре "дісталося" Кривому Рогу, де не так давно попрощалися із молодою родиною, загиблою під час російських обстрілів. Нині ж криворожці віддають шану загиблому на Донбасі солдату-кулеметнику Василю Сапізі. 37-річний військовий під час виконання бойового завдання потрапив під ворожий танковий обстріл.

Детальніше про це розповідає місцеве видання "Первый городской". Зазначимо, що довгий час Сапіга захищав міста й села у Луганській області — де і віддав своє життя за Батьківщину.

У мирний час чоловік був працівником підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг". Колишні колеги згадують Василя Сапігу, який виконував обо'язки помічника мащиніста тепловоза у залізничному цеху №2, лише позитивно — називають життєрадісним, працелюбним і готовим завжди допомогти.

Василь Сапіга

За словам в.о. старшого майстра Павла Шпильового, Сапіга був гарним сім'янином. Обожнював і доньку, і дружину, котра теж працює на "АрселорМітталі".

На захист України військовий став ще у квітні, освоївши майстерність кулеметника в механізованому батальйоні. На жаль, 20 грудня під Макїівкою він потрапив під танковий обстріл з боку росіян, отримавши під час нього несумісні із життям травми. На початку зими чоловік встиг відсвяткувати своє 37-річчя.

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