Переломний момент: Сергій Жадан розповів, коли закінчилася радянська Україна

Поворот до сучасного розвитку України стався сім років тому.

Український письменник Сергій Жадан, який регулярно бере участь в соціальних проектах, розповів про те, що Україна відійшла від радянського минулого в 2014 році.

Про це він розповів в інтерв’ю LB.

Він зазначив, що саме в 2014 багато українців зробили свій перший світоглядний проукраїнський вибір.

"Це був переломний момент", — цитує Жадана видання. Письменник також розповів про те, що за сім років з моменту Революції Гідності в культурному і мовному середовищі відбулися певні корективи.

Жадан згадує, що при зустрічі з одногрупницею через 25 років не міг згадати, чи була у неї політична позиція. Зараз же все змінилося. З’явилася і політична воля, і проукраїнська позиція.

Раніше "Телеграф" писав, що події в Україні у 2014 році назвали важливими і переломними в історії багато вітчизняних та міжнародних експертів, серед них головний редактор "Kyiv Post" Брайан Боннер і член правління Центру протидії корупції Олена Галушка. Також розрив відносин з РФ в 2014 в перспективі розвитку України позитивно оцінили в Європі.