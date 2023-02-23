Що читають українці, як війна змінила видавничий бізнес і чому українцям треба позбутися "книжкового піратства"

Про роботу в умовах війни розповів книговидавець, власник видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький

Попри військову агресію росії, ракетні обстріли та відключення електроенергії українські видавці продовжують друкувати книжки й анонсують вихід нових. За підрахунками експертів, видавничий ринок сьогодні працює на 50% від показника, який був в Україні до 24 лютого 2022 року. Які жанри увірвались у читацькі ТОПи? Як українці допомагають росіянам, завантажуючи книжки на піратських сайтах? І чому саме зараз найкращий час придбати ті книжки, які дуже хочеться? Про це в новому відео для проєкту Dovidka.info на YouTube каналі SPRAVDI розповідає видавець Олександр Красовицький.

Як книговидавці втримали свій фронт?

На початку повномасштабного вторгнення українським видавцям дуже допомогла програма "єПідтримка". Так звану ковідну тисячу можна було витратити на книги, чим і скористалися книголюби. Це був той самий запас міцності, який допоміг утриматись, і вже навесні 2022 року видавці почали повертатися до роботи.

"Ще до 24 лютого 2022 року у світі значно подорожчали поліграфічні матеріали. Після цього на нашій роботі позначилася війна. Більшість книговидавців в Україні через це зменшили націнку на продукцію і це дозволило хоч трохи пригальмувати зростання цін", – розповідає Олександр Красовицький.

Лідери продажів

У ТОП продажів вийшла історична література різних стилів, як художня, так і наукова чи науково-популярна. Українці читають книги авторства Ярослава Грицака, Сергія Плохія, Петра Кралюка, Данила Яневського.

Серед лідерів також видання авторства письменників ХХ сторіччя – емігрантів і представників "розстріляного відродження".

"Попит на цю літературу почав зростати влітку 2022-го, і я впевнений, що ця частина ринку ще зростатиме й зростатиме", – наголошує Красовицький.

Закривають трійку лідерів любовні романи та детективи – це ті книжки, з якими читачі відпочивають від новин про війну.

Війна і ринок "електронних" книжок

З 24 лютого 2022 року аж утричі зріс попит на офіційно придбані книжки в електронному форматі. Передусім тому, що багато українців виїхало за кордон, а там користуватися піратськими версіями неможливо.

"У Європі за скачування піратських копій є штраф, який накладається на читача. У нас, на жаль, за порушення закону відповідає не покупець, не провайдер, а якийсь міфічний продавець піратського контенту, який найчастіше перебуває за кордоном. І цей "закордон" – росія. Вони просто змінюють файл, і все. В Україні ринок електронних книг сягає лише 10%. Щоб створити якісн книгу в онлайн-форматі необхідно вкласти 2-2,5 тисячі доларів. А це під силу не всім, і не відомо (через піратів), чи окупиться вкладення", – резюмує видавець.

З його слів, значна частина наших громадян усе ще не розуміють, що електронні версії книжок мають ту ж саму цінність, що й паперові. І продаж будь-якого товару – це зарплатня автора, який книжку написав і має змогу творити далі, за ці гроші живе його родина,.

Якщо брати для статистики окремо сегмент читачів, які не виїхали за кордон, цифри залишаються ті ж самі. Відключення світла не позначилися: люди заряджають гаджети, купують електронну книгу, а вже потім, під час відключень, насолоджуються читанням.

Чи зростуть ціни на книги?

Паперові книги в Україні будуть дорожчати. І для цього є об’єктивні причини: подорожчання сировини, війна.

"Якщо бачите в книгарні видання попередніх років, не вагайтеся – купуйте, інакше додруковане пізніше коштуватиме значно дорожче", – радить Олександр Красовицький.

Чи можуть високі ціни на книги повернути читачів до бібліотек? Що видавець думає про фонди книгозбірень? І чи варто здавати на макулатуру російськомовні книги? Більше – у новому відео за цим посиланням.