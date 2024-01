"Опенгеймер" проти "Барбі", Крістофер Нолан проти Мартіна Скорсезе: названо всіх переможців "Золотого глобуса"

Головний фаворит "Золотого глобусу" фільм "Барбі" залишився без головних нагород

У Лос-Анджелесі відбулася 81 церемонія нагородження кінопремії "Золотий глобус". Експерти провалили найкасовіший фільм минулого року "Барбі", а найбільше нагород дали "Опенгеймеру". Байопік про батька атомної бомби виграв у п’яти із семи номінацій. При цьому назвати цей тріумф беззастережно заслуженим важко, оскільки картина має значні мінуси.

Цього року на "Золотому глобусі" з’явилися дві нові номінації — "Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні" та "За кінематографічні та касові досягнення". Це зазначено на сайті премії. Саме друга з них стала якоюсь втіхою для творців "Барбі", адже картину висували на "Золотий глобус" аж у дев’яти номінаціях. Але нагороду їм вручили у тих категоріях, які не вважаються основними для кінематографістів. Ще одна категорія, де картина була відзначена, це "Найкраща пісня" — "What Was I Made For?" Біллі Айліш.

Ще один проект, який недорахувався нагород – "Вбивці квіткового місяця" Мартіна Скорсезе. Багатьом кінокритикам здавалося, що легендарного режисера шанують якось більше. А разом з ним зазнали фіаско і два його улюблені актори — Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро. Їх також букмекери вважали одними із головних претендентів. Але у всіх цих випадках "Вбивцям" перейшов шлях "Опенгеймер". Кращим режисером визнано Крістофера Нолана, а найкращими акторами першого і другого плану Кілліана Мерфі та Роберта Дауні-молодшого. Єдина номінація, де стрічці Скорсезе вдалося перемогти, це "Найкраща актриса драматичного фільму" — Лілі Гледстоун.

Оскільки "Золотий глобус" називають генеральною репетицією "Оскара", то можна з високою ймовірністю припустити, що "Опенгеймер" переможе і тут. Принаймні у чотирьох основних номінаціях очевидного конкурента йому не видно.

Картина виявилася унікальною, оскільки це рідкісний випадок, щоб біографія вченого викликала у масового глядача такий високий інтерес. Деякі критики пов’язують цей успіх з тим, що саме в той період, коли ця картина була в прокаті, над світом висіла загроза ядерного удару і багато хто серйозно обговорював, що може стати останньою краплею після якої буде вдруге в історії людства завдано такого удару. Додати сюди чудову акторську гру зірки "Гострих козирків" Кілліана Мерфі та Дауні-молодшого, який у цьому фільмі перетворився настільки, що його не впізнати. Тим більше, що після "Залізної людини" це його перша яскрава роль.

Нагадаємо, що "Опенгеймер" посів третє місце серед найкасовіших картин 2023 року, пропустивши вперед лише "Барбі" та мультфільм "Брати Супер Маріо в кіно", які зібрали у прокаті більше одного мільярда доларів. Він зібрав $951,3 млн. Це також рекорд для біографічного фільму. Раніше найбільш касовим серед них була "Богемська рапсодія" (2018) про лідера групи Queen Фредді Мерк’юрі — $903,7 млн. При цьому цей фільм мав лише два "Глобуси", але п’ять "Оскарів".

З такою ж упевненістю можна говорити про те, що "Кращим анімаційним фільмом" стане, як і на "Глобусі", останній прощальний мультфільм японського режисера Хаяо Міядзакі "Хлопчик і птах".

Список переможців

Кіно

Найкращий драматичний фільм – "Опенгеймер";

Найкращий комедійний фільм чи мюзикл – "Бідолашні";

Найкращий фільм іноземною мовою – "Анатомія падіння";

Найкращий анімаційний фільм — "Як ти живеш?";

Найкращий режисер – Крістофер Нолан ("Опенгеймер");

Найкращий сценарій – Жюстін Тріє та Артур Харарі, "Анатомія падіння";

Найкращий актор драматичного фільму – Кілліан Мерфі ("Опенгеймер");

Найкраща актриса драматичного фільму – Лілі Гледстоун ("Вбивці квіткової повні");

Найкращий актор у комедійному фільмі чи мюзиклі – Пол Джаматті ("Залишені");

Найкраща акторка у комедійному фільмі чи мюзиклі – Емма Стоун ("Бідолашні");

Найкращий актор другого плану – Роберт Дауні – молодший ("Оппенгеймер");

Найкраща актриса другого плану – Давайн Джой Рендольф ("Залишені");

Найкраща музика – Людвіг Горанссон ("Опенгеймер");

Найкраща пісня – What Was I Made For? Біллі Айліш ("Барбі").

Серіали

Найкращий драматичний серіал – "Спадкоємці";

Найкращий міні-серіал, серіал-антологія або фільм для телебачення – "Сварка";

Найкращий мюзикл або комедія — "Ведмідь";

Найкращий актор у драматичному серіалі – Кіран Калкін ("Спадкоємці");

Найкраща акторка у драматичному серіалі – Сара Снук ("Спадкоємці");

Найкращий актор міні-серіалу, серіалу-антології чи фільму для телебачення – Стівен Йон ("Сварка");

Найкраща актриса міні-серіалу, серіалу-антології чи фільму для телебачення – Алі Вонг "Сварка");

Найкращий актор другого плану в серіалі – Метью Макфейден ("Спадкоємці");

Найкраща актриса другого плану в серіалі – Елізабет Дебікі ("Корона");

Найкращий актор у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл чи комедія – Джеремі Аллен Уайт ("Ведмідь");

Найкраща акторка в телевізійному серіалі у жанрі мюзикл чи комедія – Айо Едебірі ("Ведмідь").

Нові номінації

Найкраща робота у жанрі стендап-комедії на телебаченні – Рікі Джервейс ("Ріки Джервейс: Армагеддон");

За кінематографічні та касові досягнення – "Барбі".