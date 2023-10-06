Автор саундтреку до фільму "Барбі" співачка Karol G з’явилася на Billboard Latin Music Awards у зухвалій білій сукні (фото)

Латиноамериканська співачка Karol G не прогавила можливість хизнути принадами на червоній доріжці

Популярна латиноамериканська співачка Karol G, яка стала автором саундтреку до фільму "Барбі" з’явилася на церемонії вручення нагород Billboard Latin Music Awards 2023 у білому вбранні. Красуня зібрала безліч статуеток премії та виблискувала не лише талантом, а й відвертим декольте.

Для вручення нагород Karol G вибрала довгу приталену сукню на бретельках з блискучим декором. Наряд підкреслив схудлу фігуру співачки і зухвале декольте. Волосся зірки було зібрано в хитромудру зачіску з незвичайною білою прикрасою, а з обличчя не сходила чарівна усмішка.

Варто відзначити, що церемонія вручення нагород Billboard Latin Music Awards 2023 зайняла центральне місце у Watsco Center в Майамі, Флорида. На захід зібралося багато знаменитостей, серед яких 55 вийшли на сцену для вручення нагород. Найбільше статуеток потрапило до рук Песо Плюма, Bad Bunny, Karol G та Eslabon Armado.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Шакіра у маленькій чорній сукні блиснула пружним декольте на Billboard Latin Music Awards 2023. Зірка в рамках заходу дала інтерв’ю директору контенту Billboard Лейле Кобо.