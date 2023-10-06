Автор саундтрека к фильму "Барби" певица Karol G появилась на Billboard Latin Music Awards в вызывающем белом платье (фото)

Латиноамериканская певица Karol G не упустила возможностью свееркнуть прелестями на красной дорожке

Популярная латиноамериканская певица Karol G, которая стала автором саундтрека к фильму "Барби" появилась на церемонии вручения наград Billboard Latin Music Awards 2023 в вызывающем белом наряде. Красотка собрала множество статуэток премии и сверкала не только талантом, но и распахнутым декольте.

Для вручения наград Karol G выбрала длинное приталенное платье на бретельках со сверкающим декором. Наряд подчеркнул похудевшую фигуру певицы и вызывающее декольте. Волосы звезды были собраны в замысловатую прическу с необычным белым украшением, а с лица не сходила очаровательная улыбка.

Стоит отметить, что церемония вручения наград Billboard Latin Music Awards 2023 заняла центральное место в Watsco Center в Майами, Флорида. На мероприятие собрались много знаменитостей, среди которых 55 вышли на сцену для вручения наград. Больше всего статуэток попало в руки Песо Плюма, Bad Bunny, Karol G и Eslabon Armado.

Ранее "Телеграф" рассказывал, Шакира в маленьком черном платье сверкнула упругим декольте Billboard Latin Music Awards 2023. Звезда в рамках мероприятия дала интервью директору по контенту Billboard Лейле Кобо.