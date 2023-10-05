Шакира в маленьком черном платье сверкнула упругим декольте на Неделе латинской музыки (фото)

Известная латиноамериканская певица Шакира покорила видом в сексапильном черном мини.

Суперзвезда колумбийского происхождения Шакира приняла участие в Неделе латинской музыки Billboard 2023, которая проходит со 2 по 6 октября в Майами. Красотка впечатлила поклонников выбором образа для эксклюзивной программы вопросов и ответов — она явилась в соблазнительном черном мини.

Как оказалось, в рамках Недели латинской музыки Billboard 46-летняя Шакира дала интервью директор по контенту Billboard Лейле Кобо.

На съемки программы Шакира, которая вошла в книгу рекордов Гиннесса со своей песней о предательстве бывшего мужа, заявилась в сексапльном черном платье на тонких бретельках, которое подчеркнуло упругое декольте звезды. Блестящий образ артистки включал также толстый пояс вокруг талии, подчеркивающий фигуру "песочные часы".

А завершили лук высокие черные ботфорты на каблуках. Надо сказать, что Шакира выглядела потрясающе и на десяток лет моложе своего истинного возраста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, 46-летняя Шакира блеснула шикарной фигурой и длинными ногами в сексуальном красном платье. В сети появились фото красотки.