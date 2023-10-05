Шакіра у маленькій чорній сукні блиснула пружним декольте на Тижні латинської музики (фото)

Відома латиноамериканська співачка Шакіра підкорила виглядом у сексапільному чорному міні.

Суперзірка колумбійського походження Шакіра взяла участь у Тижні латинської музики Billboard 2023, що проходить з 2 по 6 жовтня у Майамі. Красуня вразила шанувальників вибором образу для ексклюзивної програми питань та відповідей — вона з’явилася у спокусливому чорному міні.

Як виявилося, у рамках Тижня латинської музики Billboard 46-річна Шакіра дала інтерв’ю директор контенту Billboard Лейле Кобо.

На зйомки програми Шакіра, яка увійшла до книги рекордів Гіннесса зі своєю піснею про зраду колишнього чоловіка, заявилася в сексуальній чорній сукні на тонких бретельках, яка підкреслила пружне декольте зірки. Блискучий образ артистки включав також товстий пояс навколо талії, що підкреслює фігуру "пісочний годинник".

А завершили лук високі чорні ботфорти на підборах. Треба сказати, що Шакіра виглядала приголомшливо і на десяток років молодше за свій справжній вік.

Раніше "Телеграф" розповідав, 46-річна Шакіра блиснула шикарною фігурою та довгими ногами у сексуальній червоній сукні. У мережі з’явилися фотографії красуні.