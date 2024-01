"Оппенгеймер" против "Барби", Кристофер Нолан против Мартина Скорсезе: названы все победители "Золотого глобуса"

Главный фаворит "Золотого глобуса" фильм "Барби" остался без главных наград

В Лос-Анджелесе прошла 81-я церемония награждения кинопремии "Золотой глобус". Эксперты провалили самый кассовый фильм прошлого года "Барби", а больше всего наград дали "Оппенгеймеру". Байопик об отце атомной бомбы выиграл в пяти из семи номинаций. При этом назвать этот триумф безоговорочно заслуженным трудно, поскольку у картины есть значительные минусы.

В этом году на "Золотом глобусе" появилось две новые номинации — "Лучшая работа в жанре стендап-комедии на телевидении" и "За кинематографические и кассовые достижения". Это отмечено на сайте премии. Именно вторая из них стала неким утешением для создателей "Барби", ведь картину выдвигали на "Золотой глобус" аж в девяти номинациях. Но награду им вручили в тех категориях, которые не считаются основными для кинематографистов. Еще одна категория, где картина была отмечена, это "Лучшая песня" – "What Was I Made For?" Билли Айлиш.

Еще один проект, который недосчитался наград — "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе. Многим кинокритикам казалось, что легендарного режиссера уважат как-то больше. А вместе с ним потерпели фиаско и два его любимых актера — Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Их также букмекеры считали одними из главных претендентов. Но во всех этих случаях "Убийцам" перешел дорогу "Оппенгеймер". Лучшим режиссером признан Кристофер Нолан, а лучшими актерами первого и второго плана Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший. Единственная номинация, где ленте Скорсезе удалось победить, это — "Лучшая актриса драматического фильма" – Лили Гледстоун.

Поскольку "Золотой глобус" называют генеральной репетицией "Оскара", то можно с высокой долей вероятности предположить, что "Оппенгеймер" победит и здесь. По крайней мере в четырех основных номинациях очевидного конкурента ему не видно.

Картина оказалась уникальной, поскольку это редкий случай, чтобы биография ученого вызвала у массового зрителя такой высокий интерес. Некоторые критики связывают этот успех с тем, что именно в тот период, когда эта картина была в прокате, над миром висела угроза ядерного удара и многие всерьез обсуждали, что может стать последней каплей после которой будет второй раз в истории человечества нанесен такой удар. Добавить сюда прекрасную актерскую игру звезды "Острых козырьков" Киллиана Мерфи и Дауни-младшего, который в этом фильме перевоплотился настолько, что его не узнать. Тем более, что после "Железного человека" это его первая яркая роль.

Напомним, что "Оппенгеймер" занял третье место среди самых кассовых картин 2023 года, пропустив вперед только "Барби" и мультфильм "Братья Супер Марио в кино", которые собрали в прокате более одного миллиарда долларов. Он собрал $951,3 млн Это также рекорд для биографического фильма. Ранее самым кассовым среди них была "Богемская рапсодия" (2018) о лидере группы Queen Фрэдди Меркьюри — $903,7 млн. При этом, у этого фильма было всего два "Глобуса", но пять "Оскаров".

С такой же уверенностью можно говорить о том, что "Лучшим анимационным фильмом" станет, как и на "Глобусе" последний прощальный мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица".

Список победителей

Кино

Лучший драматический фильм – "Оппенгеймер";

Лучший комедийный фильм или мюзикл – "Бедолаги";

Лучший фильм на иностранном языке – "Анатомия падения";

Лучший анимационный фильм – "Как ты живешь?";

Лучший режиссер – Кристофер Нолан ("Оппенгеймер");

Лучший сценарий – Жюстин Трие и Артур Харари, "Анатомия падения";

Лучший актер драматического фильма – Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер");

Лучшая актриса драматического фильма – Лили Гледстоун ("Убийцы цветочного полнолуния");

Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле – Пол Джаматти ("Оставленные");

Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле – Эмма Стоун ("Бедолаги");

Лучший актер второго плана – Роберт Дауни – младший ("Оппенгеймер");

Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные");

Лучшая музыка – Людвиг Горанссон ("Оппенгеймер");

Лучшая песня – What Was I Made For? Билли Айлиш ("Барби").

Сериалы

Лучший драматический сериал – "Наследники";

Лучший мини-сериал, сериал-антология или фильм для телевидения – "Ссора";

Лучший мюзикл или комедия – "Медведь";

Лучший актер в драматическом сериале – Киран Калкин ("Наследники");

Лучшая актриса в драматическом сериале – Сара Снук ("Наследники");

Лучший актер мини-сериала, сериала-антологии или фильма для телевидения – Стивен Йон ("Ссора");

Лучшая актриса мини-сериала, сериала-антологии или фильма для телевидения – Али Вонг "Ссора");

Лучший актер второго плана в сериале – Мэтью Макфейден ("Наследники");

Лучшая актриса второго плана в сериале – Элизабет Дебики ("Корона");

Лучший актер в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия – Джереми Аллен Уайт ("Медведь");

Лучшая актриса в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия – Айо Эдебири ("Медведь").

Новые номинации

Лучшая работа в жанре стендап-комедии на телевидении – Рики Джервейс ("Рики Джервейс: Армагеддон");

За кинематографические и кассовые достижения – "Барби".