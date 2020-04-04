Квітневі прем'єри: топ новинок для серіаломанів

Новини культури:Дотримуйтесь правил карантину, сидіть вдома та дивіться цікаві серіальні новинки.

Попри те, що всі зйомки у Голлівуді скасували через пандемію коронавірусу, серіали будуть виходити на екрани вчасно. Все тому, що їх створення завершилось ще задовго до карантину, відтак кіномани будуть мати, що переглянути у квітні 2020 року.

"Додому до темряви" (Home Before Dark)

Прем'єра: 3 квітня

Жанр: детектив, драма

Творці: Apple TV+

У головних ролях: Бруклін Прінс, Джим Стерджесс, Еббі Міллер, Кайлі Роджерс, Міла Морган

Сюжет: родина 9-річної школярки Хільди Ліско переїжджає до маленького провінційного містечка. Дівчинка мріє стати журналістом та повторити успіх свого батька. Таємничі події, які розгортаються в її родині, змушують Хільду розібратись у ситуації та почати писати свою газету.

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"Вверх ногами" (Flipped)

Прем'єра: 6 квітня

Жанр: комедія

Творці: Funny or Die

У головних ролях: Вілл Форте, Кейтлін Олсон, Енді Гарсіа, Артуро Кастро, Єва Лонгорія, Луїс Монкада

Сюжет: сімейна пара Джен та Крікет Мелфі не хочуть витрачати своє життя на офісну роботу. Тому вони вирішують зайнятись чимось цікавим і трішки прибутковим – вести блог та працювати експертами з реновації будинків. Та в одному покинутому маєтку пара знаходить запаси наркокартелю. І все б чудово, якби не з'явились власники схованки.

"Вижити" (Survive)

Прем'єра: 6 квітня

Жанр: драма, трилер

Творці: Quibi

У головних ролях: Софі Тернер, Корі Коукінс

Сюжет: після моторошної авіакатастрофи змогли вижити тільки двоє пасажирів – Джейн і Пол. Літак впав посеред засніжених гір, тому головною метою для головних героїв є знайти найближче поселення. Однак, щоб вижити, їм доведеться пристосуватись до дикої природи.

"Біжи" (Run)

Прем'єра: 12 квітня

Жанр: комедійний трилер

Творці: HBO

У головних ролях: Донал Глісон, Мерріт Вівер

Сюжет: колишня пара Біллі та Рубі ще в студентські роки уклали угоду: якщо їм потрібно буде все покинути і виїхати з міста, достатньо тільки відправити повідомлення зі словом "біжи". Тоді вони мають прийти на вокзал та сісти у перший потяг, який вирушає після 17:00. Ця мандрівка могла б обернутись на чудову пригоду, якби головні герої не приховували один від одного чимало секретів.

"Вбиваючи Єву" 3 сезон (Killing Eve)

Прем'єра: 12 квітня

Жанр: драма, трилер

Творці: BBC America and AMC

У головних ролях: Сандра О, Джоді Комер, Фіона Шоу, Кім Бодні, Оуен МакДоннел, Кірбі Хауелл-Баптісте

Сюжет: глядачі зможуть побачити продовження історії про агента Єву та вбивцю-соціопатку Віланнель. Автори телепроєкту покажуть, чому між такими двома різними жінками виник особливий зв'язок та як поліцейська змогла вижити після моторошної кінцівки 2 сезону.

"У третьому сезоні провідна сценаристка Сюзанн Хіткот відправляє Єву, Вілланель і Каролін в місця, більш захоплюючі, незвичайні і дивовижні, ніж будь-коли. Наші фанати не повинні бути розчаровані", – йдеться у заяві Сара Барнетт – президента AMC Networks Entertainment Group і AMC Studios.

"Місіс Америка" (Mrs. America)

Прем'єра: 24 квітня

Жанр: історичний, драма

Творці: Hulu

У головних ролях: Кейт Бланшетт, Узо Адуба, Роуз Бірн, Сара Полсон, Кейлі Картер, Мелані Лінскі

Сюжет: події розгортаються у 1970-их роках в Америці. У країні ведеться боротьба за 19-у поправку до закону, що передбачає рівні права громадян. Юристка Філліс Шлефлі виступає проти фемінізму, легалізації абортів та прав сексменшин. Та що думають решта громадян?

"Захищаючи Джейкоба" (Defending Jacob)

Прем'єра: 24 квітня

Жанр: кримінальна драма

Творці: Apple TV+

У головних ролях: Кріс Еванс, Мішель Докері, Джейден Ліберхер

Сюжет: серіал розкаже історію окружного прокурора Ендрю Барбері. Чоловік є одним із найперспективніших у штаті Массачусетс, тому йому пророкують чималу політичну кар'єру. Однак ідеальне життя швидко змінюється, коли його 14-річного сина Джейкоба звинувачують у вбивстві однолітка. Всі докази вказують на злочинця, однак батько не вірить у провину нащадка. Тому прокурор сам береться за розслідування.

"Погана освіта" (Bad Education)

Прем'єра: 25 квітня

Жанр: комедія, кримінал

Творці: HBO

У головних ролях: Г'ю Джекман, Еллісон Дженні, Рей Роман, Анналі Ешфорд, Джиммі Татро

Сюжет: в елітній приватній школі США, на перший погляд, все бездоганно. Директор, якого зіграв Г'ю Джекман, робить все для того, аби його школярі потрапили на навчання в найкращі університети. Він активно підтримує імідж навчального закладу, виступаючи у рейтингових програмах. Однак за гарною картинкою приховується кримінальна схема, в якій задіяні не тільки вчителі школи. І от-от вся правда вирветься назовні.