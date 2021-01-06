Своє ближче: різдвяні пісні та колядки від українських музикантів (відео)

У середу, 6 січня, у східних християн відзначається Різдвяний святвечір. У народі його також називають "коляда".

В українських селах ще зберігся звичай в ніч на Різдво 7 січня ходити по домівках з вертепом, який служить сценою для містерії-драми, коли розігрується народження Ісуса. Всі учасники вертепу одягнені в традиційні костюми, а яскраве і веселе дійство триває до самого світанку наступного дня.

Музика в цей час відіграє важливу роль. Раніше "Телеграф" ознайомлював вас з найкращими дитячими різдвяними колядками українською мовою.

У новій збірці ви можете насолодитися талановитим виконанням сучасних композицій від українських музикантів.