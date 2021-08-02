Потап, Могилевська та інші: оприлюднено список всіх учасників концерту до Дня Незалежності України

Цього року Україна святкуватиме тридцяту річницю Незалежності. На організацію урочистих заходів буде виділено рекордну суму в розмірі 5,4 мільярда гривень. Звісно не обійдеться і без масштабного концерту.
У мережі з'явилася інформація про те, хто буде виступати на НСК Олімпійський в 2021 році. Даними про це поділилася "Політика країни".
У їх числі заявлені:
Нагадаємо, раніше взяти участь в концерті пропонували і українській групі Green Grey, проте потім запрошення було скасовано, оскільки в їхньому репертуарі не виявилося жодної україномовної пісні.
Після цього вокаліст гурту Андрій Яценко звинуватив Офіс президента в дискримінації.
Однак після цього він нарвався на критику користувачів мережі, які запропонували групі заспівати українською мовою.