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Потап, Могилевська та інші: оприлюднено список всіх учасників концерту до Дня Незалежності України

Потап, Могилевська та інші: оприлюднено список всіх учасників концерту до Дня Незалежності України
Оновлено 17:05 Сьогодні Телеграф

Цього року Україна святкуватиме тридцяту річницю Незалежності. На організацію урочистих заходів буде виділено рекордну суму в розмірі 5,4 мільярда гривень. Звісно не обійдеться і без масштабного концерту.

У мережі з'явилася інформація про те, хто буде виступати на НСК Олімпійський в 2021 році. Даними про це поділилася "Політика країни".

У їх числі заявлені:

  • Ніна Матвієнко;
  • Софія Ротару;
  • Тарас Петриненко;
  • Тіна Кароль;
  • Руслана;
  • Вірка Сердючка;
  • Kyiv Symphony Orchestra;
  • Ансамбль ім. Вірського;
  • Сергій Бабкін;
  • Ірина Білик;
  • Олег Винник;
  • "Воплі Відоплясова";
  • "Брати Гадюкіни";
  • Валентин Дитюк;
  • Арсен Мірзоян;
  • Наталя Могилевська;
  • Людмила Монастирська;
  • "Океан Ельзи";
  • Віктор Павлик;
  • Оля Полякова;
  • Олександр Пономарьов;
  • Потап;
  • Джамала;
  • "Скай";
  • "Скрябін";
  • Христина Соловій;
  • ТНМК;
  • Brutto;
  • Dorofeeva;
  • Dzidzio;
  • GO_A;
  • Kazka;
  • Monatik;
  • Mozgi;
  • Tayanna.

Концерт до Дня Незалежності

Нагадаємо, раніше взяти участь в концерті пропонували і українській групі Green Grey, проте потім запрошення було скасовано, оскільки в їхньому репертуарі не виявилося жодної україномовної пісні.

Після цього вокаліст гурту Андрій Яценко звинуватив Офіс президента в дискримінації.

Однак після цього він нарвався на критику користувачів мережі, які запропонували групі заспівати українською мовою.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 64

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Концерт, Київ, День Незалежності.
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