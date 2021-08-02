Потап, Могилевська та інші: оприлюднено список всіх учасників концерту до Дня Незалежності України

Цього року Україна святкуватиме тридцяту річницю Незалежності. На організацію урочистих заходів буде виділено рекордну суму в розмірі 5,4 мільярда гривень. Звісно не обійдеться і без масштабного концерту.

У мережі з'явилася інформація про те, хто буде виступати на НСК Олімпійський в 2021 році. Даними про це поділилася "Політика країни".

У їх числі заявлені:

Ніна Матвієнко;

Софія Ротару;

Тарас Петриненко;

Тіна Кароль;

Руслана;

Вірка Сердючка;

Kyiv Symphony Orchestra;

Ансамбль ім. Вірського;

Сергій Бабкін;

Ірина Білик;

Олег Винник;

"Воплі Відоплясова";

"Брати Гадюкіни";

Валентин Дитюк;

Арсен Мірзоян;

Наталя Могилевська;

Людмила Монастирська;

"Океан Ельзи";

Віктор Павлик;

Оля Полякова;

Олександр Пономарьов;

Потап;

Джамала;

"Скай";

"Скрябін";

Христина Соловій;

ТНМК;

Brutto;

Dorofeeva;

Dzidzio;

GO_A;

Kazka;

Monatik;

Mozgi;

Tayanna.

Нагадаємо, раніше взяти участь в концерті пропонували і українській групі Green Grey, проте потім запрошення було скасовано, оскільки в їхньому репертуарі не виявилося жодної україномовної пісні.

Після цього вокаліст гурту Андрій Яценко звинуватив Офіс президента в дискримінації.

Однак після цього він нарвався на критику користувачів мережі, які запропонували групі заспівати українською мовою.