З Днем верхівок пасок! Прикольні великодні жарти і картинки

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Оновлено 11:18 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

Найбільшим християнським релігійним святом вважається Великдень, або Воскресіння Господнє, яке в цьому році відзначається 2 травня.

Цей радісний день з нетерпінням чекали всі, хто дотримувався найсуворішого посту. Вже зараз можна спробувати ароматну паску, фарбовані яйця (крашанки), а також пригоститися келихом вина.

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У цей день прийнято вітати своїх рідних, дітей, друзів, колег, далеких родичів з головним весняним святом. А ось якщо у вас зовсім немає святкового настрою, "Телеграф" пропонує зарядитися позитивом за допомогою прикольних картинок на пасхальну тематику.

Якщо ви дуже полюбляєте котів, "Телеграф" зібрав веселі меми з цими пухнастими створіннями.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 17

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Приколі, Великдень.
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