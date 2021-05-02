Великдень 2021: народні прикмети і заборони цього дня

В 2021 році 2 травня православні християни святкують Великдень, або Світле Воскресіння Христове. Також на цю дату випадає народне свято - Іван Воїн.
Свято встановлене на честь воскресіння Ісуса Христа зі світу мертвих, адже Спаситель прийняв смерть за гріхи людей (Страсна п'ятниця).
Статус Пасхи відображають словами "святом свят і торжеством із торжеств", тому як цей день є основою всього християнського вчення. Старозавітну Пасху, або Песах, святкують на честь виходу ізраїльського народу з рабства єгиптян - від рабства до свободи, від смерті до життя.
Цього світлого свята передує Великий піст, а ретельна підготовка до Великодня починається за сім днів (Страсний тиждень), в які прийнято пекти паски, фарбувати яйця (їх ще називають крашанками). Уже в ніч на Великдень починається святкове богослужіння в церквах, де освячуються великодні кошики.
Також в цей день, за церковним календарем, вшановується пам'ять святого мученика Іоанна Воїна. Він жив в IV столітті і сприяв християнам під час гонінь. За це був ув'язнений, але пізніше був відпущений з-під варти. Помер у глибокій старості. Зараз його мощі, які вважаються чудотворними, знаходяться в церкві апостола Іоанна Богослова в Константинополі.
За народною прикметою на 2 травня існувала традиція виносити в поле полотна і просити Весну про гарний урожай.
Народні прикмети на Великдень
Що заборонено робити на Великдень
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