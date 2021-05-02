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Великдень 2021: народні прикмети і заборони цього дня

Великдень 2021: народні прикмети і заборони цього дня
00:01 Сьогодні Телеграф

В 2021 році 2 травня православні християни святкують Великдень, або Світле Воскресіння Христове. Також на цю дату випадає народне свято - Іван Воїн.

Свято встановлене на честь воскресіння Ісуса Христа зі світу мертвих, адже Спаситель прийняв смерть за гріхи людей (Страсна п'ятниця).

Статус Пасхи відображають словами "святом свят і торжеством із торжеств", тому як цей день є основою всього християнського вчення. Старозавітну Пасху, або Песах, святкують на честь виходу ізраїльського народу з рабства єгиптян - від рабства до свободи, від смерті до життя.

Цього світлого свята передує Великий піст, а ретельна підготовка до Великодня починається за сім днів (Страсний тиждень), в які прийнято пекти паски, фарбувати яйця (їх ще називають крашанками). Уже в ніч на Великдень починається святкове богослужіння в церквах, де освячуються великодні кошики.

Також в цей день, за церковним календарем, вшановується пам'ять святого мученика Іоанна Воїна. Він жив в IV столітті і сприяв християнам під час гонінь. За це був ув'язнений, але пізніше був відпущений з-під варти. Помер у глибокій старості. Зараз його мощі, які вважаються чудотворними, знаходяться в церкві апостола Іоанна Богослова в Константинополі.

За народною прикметою на 2 травня існувала традиція виносити в поле полотна і просити Весну про гарний урожай.

Народні прикмети на Великдень

  • Якщо йде дощ, то і вся весна буде дощова.
  • Якщо в пасхальний день (або в день перед ним) небо стрясають гуркіт грому і розсікають смужки блискавок, чекайте пізню і теплу осінь.
  • Якщо на Великдень вдарить морозець - чекайте теплого і довгого літа.
  • Великодній день ясний і сонячний - до теплого літа і хорошого врожаю.

Що заборонено робити на Великдень

  • На Великдень небажано працювати, прибирати, прати, шити, в'язати, займатися важкою фізичною працею.
  • Категорично заборонено сваритися, лаятися, лихословити і ображати ближнього.
  • Не варто в цей день зловживати алкоголем. Можна трохи вина.
  • Не можна викидати освячену їжу або її залишки. Краще їх спалити, закопати, а краще віддати тваринам або птахам.
  • У це радісне свято не варто йти на кладовище. Для цього є поминальні дні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як безпечно зустріти свято під час пандемії коронавирусу.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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Великдень, Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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