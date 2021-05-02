Великдень 2021: листівки і картинки зі святом українською

У неділю, 2 травня, православні християни святкують найважливіше свято - Великдень. Це свято - звільнення всього людства від усього поганого, це закінчення Великого посту.

Під час великодніх свят прийнято вітатися: "Христос Воскрес - Воістину Воскрес".

Нинішній Великдень, як і минулорічний, є особливим. Через введення карантинних заходів ми повинні святкувати вдома. Коронавірус нам забороняє відвідувати родичів і друзів. Однак є можливість привітати їх зі Світлим Воскресінням Христовим за допомогою коротких повідомлень через Viber, Telegram або інший месенджер.

"Телеграф" зібрав для вас красиві привітання з Великоднем в листівках. Такі картинки подарують вашим рідним і друзям відмінний настрій на великодні свята.