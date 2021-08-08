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"Свої Олімпійські ігри": в Кирилівці місцеві жителі жартома визначали чемпіона з пірнання авто в калюжу (відео)

"Свої Олімпійські ігри": в Кирилівці місцеві жителі жартома визначали чемпіона з пірнання авто в калюжу (відео)
Оновлено 23:01 Сьогодні Телеграф

У курортній Кирилівці напередодні пройшли потужні дощі, внаслідок чого затопило три домогосподарства. Природно такий погодний каприз не дозволив туристам нормально відпочити, однак схоже, що люди там все одно знайшли чим себе розважити.

Як повідомляє "Дніпро Оперативний", місцеві жителі влаштували свої "Олімпійські ігри", на яких водії змогли взяти участь в новій дисципліні - пірнання на автомобілі в калюжу.

"Подейкують, що лідирує житель Дніпра, який максимально ретельно готувався на вулицях Дніпра цієї весни і влітку", - пожартували там.

"Конкурс" оцінили і користувачі мережі, які вказали, що переможець в дисципліні візьме головний приз - гідроудар двигуна.

Як повідомлялося раніше, на пляжах Кирилівки знову спостерігається нашестя медуз, а тому не дивно, що люди, які в інший час пішли б на море, зараз придумують собі подібного роду розваги.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 35

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Запорізька область, Дощі, Кирилівка.
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