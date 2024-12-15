Що робити, щоб не "плакали" вікна: ці поради діють безвідмовно

Деякі з наших дій лише ускладнюють проблему з конденсатом

Конденсат може з’являтися на вікнах усю зиму, оскільки коливання температур сприяють підвищенню вологості у приміщенні. Цю проблему можна вирішити не тільки за допомогою провітрювання, яке перешкоджає появі плісняви, але й іншими способами.

Конденсат на вікнах не тільки псує їх зовнішній вигляд, але й сприяє появі чорної плісняви, яка становить небезпеку для здоров’я дорослих і дітей, пише ukr.media. Якщо ви втомилися щодня витирати запітнілі вікна, зверніть увагу на кілька корисних порад, які допоможуть позбавитися цієї проблеми.

Як прибрати конденсат на вікнах

Не сушіть речі всередині дому . Волога, що випаровується від одягу, осідає на склі та швидко перетворюється на конденсат. Якщо немає балкона або сушарки, сушіть одяг у невеликій кімнаті, а потім ретельно її прогрівайте.

. Волога, що випаровується від одягу, осідає на склі та швидко перетворюється на конденсат. Якщо немає балкона або сушарки, сушіть одяг у невеликій кімнаті, а потім ретельно її прогрівайте. Чим більше кімнатних рослин в одному місці, тим вища вологість. Не ставте рослини на підвіконня, краще перемістіть їх глибше в кімнату та розташуйте на відстані одна від одної.

Як позбавитися від конденсату сіллю

Звичайна сіль добре поглинає вологу. Просто розмістіть невелику ємність із сіллю поруч із вікном. Якщо з часом вона стане твердішою, поставте її в мікрохвильову піч на пару хвилин, щоб висушити, і знову розташовуйте на підвіконня.

Існує ще один спосіб розв'язати проблему із конденсатом на вікнах. Один із засобів, який допомагає прибрати зайву з вікон, точно знайдеться у вас на кухні.