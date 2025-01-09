Телефон має приховані можливості. Про ці п'ять секретних функцій знають не всі

Вони роблять користування пристроєм більш комфортним

З допомогою простих дій можна подовжити час роботи телефона на одному заряді, крім того, смартфони мають ще кілька корисних функцій. Вони можуть стати в нагоді, хоча знають про них не всі.

"Телеграф" розповідає про приховані можливості сучасних телефонів. Вони можуть вивести користування ними на інший рівень.

Керування жестами

Сучасні смартфони дозволяють управляти ними на відстані завдяки розпізнаванню жестів. Достатньо зробити кілька рухів рукою, щоб активувати відтворення музики чи здійснити виклик. Варто зауважити, що ця опція доступна лише на моделях, де її було передбачено виробником.

Таємні коди

У пам'яті телефону закладено спеціальні цифрові коди, які відкривають доступ до різноманітної технічної інформації, включаючи детальну статистику споживання заряду. За допомогою таких комбінацій можна також зробити повне скидання налаштувань.

Захист зору

Для комфортного читання з екрана розробники створили особливий режим, який оптимізує яскравість дисплея та зменшує навантаження на очі. Активувати цю функцію можна через "Спеціальні можливості" в налаштуваннях телефону. Додатково схожі опції часто вбудовані в додатки для читання.

Вбудовані розваги

Операційні системи смартфонів часто містять заховані ігри. Серед них як класичні варіанти на кшталт "змійки" або "тетрісу" так і унікальні розробки, створені спеціально для конкретної моделі.

Смартфон як пульт

Завдяки вбудованому інфрачервоному передавачу більшість сучасних телефонів можна використовувати як універсальний пульт дистанційного керування. Залежно від моделі та встановленого програмного забезпечення, смартфон здатен керувати телевізором, кондиціонером та іншою побутовою технікою.

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