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"Так ось як воду перетворюють на вино": зірка "Піратів Карибського моря" викупався в озері голяка

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"Так ось як воду перетворюють на вино": зірка "Піратів Карибського моря" викупався в озері голяка Новина оновлена 16 серпня 2021, 22:49
Орландо Блум

Британський актор Орландо Блум вразив мережу оголеними фото.

Зірка "Піратів Карибського моря", 44-річний британський актор Орландо Блум похвалився приголомшливою фізичною формою і накачаними м'язами в досить незвичному форматі.

На своїй сторінці в Інстаграмі актор опублікував кілька фото та відео з відпочинку, на яких постав в оголеному вигляді. Варто відзначити, що знімки були зроблені біля озера, де крім Блума відпочивали й інші люди.

На одному з фото Орландо позує спиною до камери, демонструючи широкі плечі, підкачані ноги та голі сідниці, які він приховав під смайликом у вигляді персика. Варто зазначити, що саме на цій частині свого тіла він відмітив сторінку своєї коханої — співачки Кеті Перрі, яка в серпні 2020 роки народила йому дочку.

Шанувальники актора були вражені подібних одкровень з боку свого кумира, проте це не завадило засипати його компліментами в коментарях.

Раніше, "Телеграф" писав, що Орландо Блум розповів, що познайомиться зі своєю коханою йому допомогли бургери.

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