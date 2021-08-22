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"Ну як можна бути такими класними?": Дружина Монатика розчулила шанувальників знімками їх синів

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"Ну як можна бути такими класними?": Дружина Монатика розчулила шанувальників знімками їх синів Новина оновлена 22 серпня 2021, 21:25
Сім’я Дмитра Монатика

Дружина Дмитра Монатика разом з синами прогулялася улюбленими місцями в Києві.

Дружина відомого українського мультиартіста Дмитра Монатика Ірина Демічева, після того, як вперше показала обличчя своїх синів, почала все частіше публікувати знімки хлопчиків у себе в соцмережах.

Напередодні Дня незалежності України Ірина вирішила разом з Данилом і Платоном прогулятися по їх з Дмитром улюблених місцях в Києві. Знімками з прогулянки вона поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.

"Гуляли з хлопцями по нашим з Дімою улюблених місцях Києва. Місто — сили і мрії" — підписала знімки Ірина.

У коментарях прихильники сім’ї Монатік відзначили, що хлопчики дуже схожі на своїх батьків.

Раніше, "Телеграф" писав, що 1 липня Монатік і його дружина Ірина відзначили шосту річницю весілля.

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