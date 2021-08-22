Виступ Джамали на "Кримській платформі" обійдеться державі в 337 тис. Грн: вже знайшлися незадоволені

Українська співачка відкриє саміт "Кримської платформи".

В Україні 23 серпня пройде перший саміт "Кримської платформи", в якому підтвердили свою участь 33 країни. А відкриє захід українська співачка кримськотатарського походження Джамала з піснею "1944", з якою в 2016 році перемогла на "Євробаченні".

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що саміт пройде в конгрессно-виставковому центрі "Парковий".

Ніби як логічно, щоб на саміті "Кримська платформа" виступить саме Джамала, проте вартість виступу співачки, яка з’явилося на сайті ProZorro, шокує. Ціна контракту складає 337,4 тис. Грн.

На це вже відреагували в мережі, в тому числі і політолог і журналіст Володимир Корнілов.

Раніше, "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден визначився, кого відправить в Україну на саміт "Кримської платформи".