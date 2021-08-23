"Sexy": солістка групи Go_A у відвертому купальнику заворожила фанів (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 69
Катерини Павленко поділилася новою фотографією.
Солістка української електрофолк-групи Go_A, яка в 2021 році посіла п’яте місце на міжнародному конкурсі "Євробачення" в Нідерландах, Катерина Павленко поділилася зі своїми шанувальниками гарячим фото в купальнику.
На своїй сторінці в Інстаграмі 33-річна виконавиця виклала кадр, на якому позує у відвертому чорному купальнику. Павленко перебуває в басейні, де сидить на надувному дельфіні, якого співачка прозвала "Анджелой".
"Я і Анджела", — підписала фото Катерина.
Фанати артистки відзначили, що в такому образі вона виглядає дуже сексуально.
Нагадаємо, що раніше Катерина Павленко заінтригувала фанів групи майбутнім фітом з переможцем "Євробачення" Даміано Давидом, який є фронтменом італійської рок-групи Måneskin.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-