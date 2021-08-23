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"Sexy": солістка групи Go_A у відвертому купальнику заворожила фанів (фото)

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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"Sexy": солістка групи Go_A у відвертому купальнику заворожила фанів (фото) Новина оновлена 23 серпня 2021, 09:17
Катерина Павленко

Катерини Павленко поділилася новою фотографією.

Солістка української електрофолк-групи Go_A, яка в 2021 році посіла п’яте місце на міжнародному конкурсі "Євробачення" в Нідерландах, Катерина Павленко поділилася зі своїми шанувальниками гарячим фото в купальнику.

На своїй сторінці в Інстаграмі 33-річна виконавиця виклала кадр, на якому позує у відвертому чорному купальнику. Павленко перебуває в басейні, де сидить на надувному дельфіні, якого співачка прозвала "Анджелой".

"Я і Анджела", — підписала фото Катерина.

Катерина Павленко
Катерина Павленко

Фанати артистки відзначили, що в такому образі вона виглядає дуже сексуально.

Нагадаємо, що раніше Катерина Павленко заінтригувала фанів групи майбутнім фітом з переможцем "Євробачення" Даміано Давидом, який є фронтменом італійської рок-групи Måneskin.

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