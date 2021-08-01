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Это случилось: группа GO_A записала совместный хит с победителем Евровидения

Это случилось: группа GO_A записала совместный хит с победителем Евровидения
Обновлено 10:40 Сегодня Телеграф

В этом году на международном конкурсе песни "Евровидение" одержала победа рок-группа из Италии Måneskin, фронтменом которого является певец Дамиано Давид. Украине же досталось почетное пятое место - в 2021 году нашу страну представляла электрофолк-группа GO_A с вокалисткой Екатериной Павленко.

Музыканты сдружились во время конкурса, а некоторые поклонники начали приписывать Павленко и Давиду романтические отношения несмотря на то, что у итальянского красавчика уже есть спутница, модель Джорджия Солери.

Слухи о совместном треке GO_A и Måneskin ходят давно, и вот, случилось. В интервью с Екатериной Осадчей в передаче "Світське життя" Павленко призналась , что она не может по условиям контракта рассказывать о новом проекте с итальянцами, но ясно, что музыканты готовят для своих фанатов общий хит.

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"Всем нужно немножко подождать, потому что, честно говоря, журналисты очень ускоряют события. Поживем - увидим", - ответила исполнительница ведущей.

Ранее солистка группы GO_A Екатерина Павленко предположила, почему их выступлению на "Евровидении-2021" в Роттердаме национальное жюри дало низкие баллы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 131

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Песни, Евровидение 2021, Екатерина Павленко, Go_A, Maneskin, Дамиано Давид.
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