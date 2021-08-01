Это случилось: группа GO_A записала совместный хит с победителем Евровидения

В этом году на международном конкурсе песни "Евровидение" одержала победа рок-группа из Италии Måneskin, фронтменом которого является певец Дамиано Давид. Украине же досталось почетное пятое место - в 2021 году нашу страну представляла электрофолк-группа GO_A с вокалисткой Екатериной Павленко.

Музыканты сдружились во время конкурса, а некоторые поклонники начали приписывать Павленко и Давиду романтические отношения несмотря на то, что у итальянского красавчика уже есть спутница, модель Джорджия Солери.

Слухи о совместном треке GO_A и Måneskin ходят давно, и вот, случилось. В интервью с Екатериной Осадчей в передаче "Світське життя" Павленко призналась , что она не может по условиям контракта рассказывать о новом проекте с итальянцами, но ясно, что музыканты готовят для своих фанатов общий хит.

"Всем нужно немножко подождать, потому что, честно говоря, журналисты очень ускоряют события. Поживем - увидим", - ответила исполнительница ведущей.

Ранее солистка группы GO_A Екатерина Павленко предположила, почему их выступлению на "Евровидении-2021" в Роттердаме национальное жюри дало низкие баллы.