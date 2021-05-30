"Очень классный и харизматичный": солистка Go_A ответила на слухи о романе с победителем "Евровидения-2021"

Солистка украинской группы Go_A, которая заняла пятое место на "Евровидение-2021", Екатерина Павленко отреагировала на слухи о романтических отношениях с солистом, победившей на конкурсе рок-группы из Италии Maneskin, Дамианом Давидом.

Так, за время конкурса представители разных стран часто общались между собой, а их дружеские отношения были подмечены пользователями социальных сетей с разных уголков мира. В частности, Дамиано после победы назвал номер Украины лучшим среди остальных конкурсантов.

Некоторых поклонников артистов не оставляла мысль, есть ли между солистами групп роман. Катя Павленко решила расставить все точки над "i" во время прямого эфира в соцсети.

"Мне кажется, мы больше как брат и сестра. А вообще, он очень классный и харизматичный", - сказала Екатерина о Дамиано.

Кроме этого, солистка группы Go_A призналась, что обсуждала с группой Maneskin творческое сотрудничество, но из-за юридической стороны сделать коллаборацию будет очень сложно.

22-летний Дамиано Давид стал звездой в сети после финала песенного конкурса. Его успели обвинить в употреблении кокаина и приписать нетрадиционные сексуальные отношения.

Сам музыкант тщательно скрывает свою личную жизнь, но известно, что парень встречается с итальянской моделью и блогером Джорджией Солери.