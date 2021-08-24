На Хортиці заспівали "козацьку" версію гімну України (відео)
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Головна пісня країни прозвучала на острові Хортиця.
Актори театру ім. Франко до Дня незалежності України виконали маловідому "козацьку" версію гімну України.
Відповідне відео з’явилося на офіційному Youtube-каналі Національного заповідника "Хортиця".
Головна пісня країни прозвучала на острові Хортиця. На думку авторів ідеї, саме це місце української сили ідеально підходить для виконання козацького гімну.
"За основу ми взяли Гімн України, версії якого знайомі не всім. У Вікіпедії за запитом" Ще не вмерла України "ви побачите незвичайний варіант гімну у виконанні ансамблю автентичного українського співу" Божичі ", там є і слова, і аудіозапис. Часто його називають козацької версією. У цьому гімні саме мелодія створює особливий настрій під час прослуховування. Дуже енергійна і життєдайна. Чим більше ми будемо генерувати український контент, тим більше ми будемо посилювати українську культуру і тим сильніше ми будемо ", — зазначила куратор культурних проектів Вероніка Селега.
День Незалежності України
Сьогодні Україна відзначає День незалежності. Традиційно 24 серпня в Києві пройде військовий парад та святковий концерт. А найкращі вітальні листівки до Дня незалежності України ви знайдете в нашому матеріалі.
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