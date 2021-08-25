"В середньому 44 грн на місяць": мама Скрябіна поскаржилася на відсутність авторських відрахувань за пісні сина

Мама Кузьми Скрябіна розповіла, що компанія ТОВ "МУН РЕКОРДС" не виплачує сповна авторські відрахування за пісні її сина.

Легендарний український музикант Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко), який розбився в автокатастрофі 2 лютого 2015 в Дніпропетровській області, залишив після себе величезну культурну спадщину. Його пісні досі звучать, на них записують кавери і роблять різні ремікси.

Однак у цій з одного боку світлій ситуації є і темна частина. Мама Кузьми, Ольга Кузьменко розповіла в інтерв’ю виданню "Гордон", що за роки після смерті музиканта, його сім’ї жодного разу не відкрили офіційні звіти про надходження від авторських і суміжних прав, якими займається компанія ТОВ "МУН РЕКОРДС".

Ольга Кузьменко відзначила, що за період з 1 квітня 2014 року по 31 грудня 2016 року авторські відрахування склали всього 1446 грн, що виходить 44 грн в місяць. Мама Скрябіна обурена тим, що той величезний внесок її сина в культуру знецінюється.

"Я не можу спокійно спостерігати, як грабують найближчих людей Андрія" — заявила Ольга Михайлівна, додавши, що разом з невісткою вони подали заяву в поліцію і зараз ведеться розслідування за статтею "шахрайство".

Раніше, "Телеграф" писав, що спеціально до 30-річчя незалежності України на НСК "Олімпійському" організатори святкового концерту "воскресили" Кузьму за допомогою нейромережі. Варто зазначити, що під час його виступу сталося щось дивне: на фан-зону одночасно впали всі дрони.