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"В середньому 44 грн на місяць": мама Скрябіна поскаржилася на відсутність авторських відрахувань за пісні сина

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"В середньому 44 грн на місяць": мама Скрябіна поскаржилася на відсутність авторських відрахувань за пісні сина Новина оновлена 25 серпня 2021, 15:03
Мама Кузьми Скрябіна

Мама Кузьми Скрябіна розповіла, що компанія ТОВ "МУН РЕКОРДС" не виплачує сповна авторські відрахування за пісні її сина.

Легендарний український музикант Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко), який розбився в автокатастрофі 2 лютого 2015 в Дніпропетровській області, залишив після себе величезну культурну спадщину. Його пісні досі звучать, на них записують кавери і роблять різні ремікси.

Однак у цій з одного боку світлій ситуації є і темна частина. Мама Кузьми, Ольга Кузьменко розповіла в інтерв’ю виданню "Гордон", що за роки після смерті музиканта, його сім’ї жодного разу не відкрили офіційні звіти про надходження від авторських і суміжних прав, якими займається компанія ТОВ "МУН РЕКОРДС".

Ольга Кузьменко відзначила, що за період з 1 квітня 2014 року по 31 грудня 2016 року авторські відрахування склали всього 1446 грн, що виходить 44 грн в місяць. Мама Скрябіна обурена тим, що той величезний внесок її сина в культуру знецінюється.

"Я не можу спокійно спостерігати, як грабують найближчих людей Андрія" — заявила Ольга Михайлівна, додавши, що разом з невісткою вони подали заяву в поліцію і зараз ведеться розслідування за статтею "шахрайство".

Раніше, "Телеграф" писав, що спеціально до 30-річчя незалежності України на НСК "Олімпійському" організатори святкового концерту "воскресили" Кузьму за допомогою нейромережі. Варто зазначити, що під час його виступу сталося щось дивне: на фан-зону одночасно впали всі дрони.

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