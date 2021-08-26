Сини Каті Осадчої заспівали разом з Каменських і Потапом на дні народження Горбунова (фото, відео)

Катя Осадча показала рідкісні кадри зі своїм старшим сином Іллею.

Разом з Україною 24 серпня своє день народження відзначав і відомий український продюсер і телеведучий Юрій Горбунов, який раніше показав, як його старший син знайомився з новонародженим молодшим братом. У 2021 році йому виповнився 51 рік.

Дружина артиста, телеведуча Катя Осадча організувала чоловікові свято в національному стилі, на яке були запрошені близькі і друзі пари. На вечірці Юрія чекали багато сюрпризів і приємних подарунків, одним з яких був виступ старшого сина Осадчої — Іллі.

Хлопець зіграв на гітарі і виконав кілька пісень з репертуару групи Валентин Стрикало. А компанію йому склала відома українська співачка Настя Каменських.

Також, своїм музичним талантом перед татом вирішив похвалитися і син Горбунова і Осадчої Іван. Він заспівав разом зі своїм хрещеним батьком Потапом.

Нагадаємо, що 19 серпня 2021 року незмінна ведуча "Світського життя" подарувала Юрію Горбунову другого спадкоємця.