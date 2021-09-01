Масштабний кастинг і нові обличчя: головний хореограф шоу "Танці з зірками" розповіла, як проходив вибір танцюристів на сезон

Хореограф Олена Шоптенко розповіла, яким повинен бути танцюрист для шоу "Танці з зірками".

Зовсім скоро відбудеться прем’єра нового сезону головного танцювального шоу країни "Танці з зірками +2021", останнім учасником якого став каратист Станіслав Горуна. Щоб підігріти інтерес до нового сезону організатори шоу потроху розкривають карти і розповідають про особливості шоу в 2021 році.

На сторінці "Танців" в Інстаграм опублікували відео з масштабного кастингу танцюристів, які в 2021 році будуть вчити українських селебріті танцювати. А головний хореограф шоу Олена Шоптенко розповіла, як цей відбір проходив, і на що вони з Оленою Коляденко звертали увагу при виборі нової команди.

"Терплячий і сильний характер, адже потрібно навчити або навіть змусити танцювати. Потрібно вірити і мотивувати, і відповідно бути трохи психологом" — описує "ідеального" танцюриста Шоптенко.

Судячи з відео з кастингу, в новому сезоні глядач може побачити вже знайомі обличчя: Олександра Прохорова — срібного призера "Танців з зірками 2019", і танцюриста з команди Монатика Jay, який в 2019 році танцював з Марув.

Прем’єра нового сезону "Танців з зірками 2021" відбудеться 5 вересня в 21:00 на телеканалі 1 + 1. І саме під час першого ефіру глядачі та познайомляться з "результатами" кастингу.

Раніше, "Телеграф" писав, що в 2021 році, після 10-річної перерви в кар’єрі, на паркет вийде 43-річна артистка Євгенія Власова.