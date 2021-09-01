Суддя "МастерШефа" назвав українок "супержінками" і заявив, що хоче одружитися

На думку Ектора Хіменес-Браво, українки бачать чоловіків наскрізь і тому можуть відразу дати від воріт поворот.

Найвідоміший суддя проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво рідко розповідає щось про своє особисте життя. Однак іноді він відкриває завісу таємниці і вирішує обговорити його зі своїми шанувальниками. На цей раз кулінар розповів, які риси, на його думку, мають українки і навіть зізнався, що хотів би створити сім’ю саме з дівчиною з України.

Відповідний пост він опублікував в своєму Інстаграм.

Ведучий переконаний, що українки — найкрасивіші жінки. Він також вважає, що вони бачать чоловіків наскрізь і тому не дають себе завоювати.

"Українські жінки не давали себе завойовувати, вони ніби бачать чоловіків наскрізь і відразу знають — варто чи не варто зав’язувати які-небудь стосунки. Або ви отримуєте різку відмову, або вони розташовані до спілкування з вами", — пише Ектор.

"Вони і красиві, доглядають за собою, і працюють, і піклуються про чоловіка, і діти завжди в пріоритеті — це супержінка", — зазначає кухар.

Також він заявив, що колись хотів би створити сім’ю саме з українкою.

"Я хотів би створити сім’ю з українкою. Вони ті, хто створені для цього — затишок, сімейне вогнище і довіра. Ті, хто створюють сім’ю", — каже суддя "МастерШеф".

Нагадаємо, раніше суддя проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, чому складно працювати з українцями.