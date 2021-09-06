Бойфренд 16-річної Діви Кассель показав пристрасний поцілунок з коханою (фото)

Дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя вперше показала свого бойфренда.

Попри те, що союз актриси Моніки Беллуччі і Венсана Касселя не опинився міцним, "плід" їхнього кохання вийшов дуже хороший. Дочці Белуччі та Касселя Діві вже 16 років, і вона є досить успішною моделлю.

Діва Кассель — обличчя бренду Dolce & Gabbana ще з 14 років, і не дивно, що вона була однією із зірок на їх показі в Венеції. Варто відзначити, що на захід дівчина вперше вийшла зі своїм бойфрендом — французьким манекенником Лукою Саландра.

На своїй сторінці в Інстаграм після першого спільного виходу Лука опублікував кілька спільних знімків зі своєю коханою. На фото вони позували, не приховуючи своїх почуттів. На одному зі знімків навіть поцілувалися.

Раніше, "Телеграф" писав, що у 2020 році зіркові батьки, Моніка Беллуччі і Венсан Кассель, возз’єдналися, щоб підтримати Діву під час її фотосесії для реклами бренду.