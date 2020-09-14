Поздравляю, моя любовь: Венсан Кассель умилил фанатов снимком с дочерью

53-летний актер опубликовал черно-белое фото, на котором сфотографирован с дочерью Девой. Снимком Кассель поделился в честь ее дня рождения — 12 сентября девушке исполнилось 16 лет.
В комментариях фаны поздравляли Деву с днем рождения и отмечали, что она выросла красивой девушкой.
«Какая красивая девочка! Поздравляем, Венсан!», «Невероятно красивая дочь», «С днем рождения, красавица», «Удивительная красота, вам повезло, Венсан», — пишут в Сети.
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Отметим, в августе Кассель впервые за долгое время воссоединился со своей бывшей женой Моникой Беллуччи, чтобы поддержать Деву на съемках рекламной кампании итальянского дома моды Dolce & Gabbana. Тогда в объектив папарацци также попала их младшая дочь — 10-летняя Леони.
Накануне Дева впервые показала в Instagram своего бойфренда. Девушка опубликовала совместное фото со своим парнем, сделанное во время отдыха в Сен-Тропе, однако позднее закрыла свой аккаунт от посторонних, сделав его приватным.