Скачать
Понедельник, 14.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Будет хуже: ВОЗ прогнозирует всплеск смертности в Европе на конец осени
Будет хуже: ВОЗ прогнозирует всплеск смертности в Европе на конец осени
Три европейские лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком"
Три европейские лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком"
Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
14 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
14 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Поздравляю, моя любовь: Венсан Кассель умилил фанатов снимком с дочерью

Поздравляю, моя любовь: Венсан Кассель умилил фанатов снимком с дочерью
14:35 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram
Французский киноактер Венсан Кассель растрогал фолловеров в Instagram новым снимком, на котором запечатлен с дочерью.

53-летний актер опубликовал черно-белое фото, на котором сфотографирован с дочерью Девой. Снимком Кассель поделился в честь ее дня рождения — 12 сентября девушке исполнилось 16 лет.

В комментариях фаны поздравляли Деву с днем рождения и отмечали, что она выросла красивой девушкой.

«Какая красивая девочка! Поздравляем, Венсан!», «Невероятно красивая дочь», «С днем рождения, красавица», «Удивительная красота, вам повезло, Венсан», — пишут в Сети.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от VINCENT CASSEL (@vincentcassel)

Отметим, в августе Кассель впервые за долгое время воссоединился со своей бывшей женой Моникой Беллуччи, чтобы поддержать Деву на съемках рекламной кампании итальянского дома моды Dolce & Gabbana. Тогда в объектив папарацци также попала их младшая дочь — 10-летняя Леони.

Непонятно настоящая или нет: Венсан Кассель сделал тату с изображением молодой жены

Накануне Дева впервые показала в Instagram своего бойфренда. Девушка опубликовала совместное фото со своим парнем, сделанное во время отдыха в Сен-Тропе, однако позднее закрыла свой аккаунт от посторонних, сделав его приватным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Актер, Венсан Кассель.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ким Чен Ын заметно похудел
02 Кто такая Маша Фокина и как она связана с Андреем Ермаком
03 "Надеемся, они умрут": группа протестующих заблокировала доступы к больнице Лос-Анджелеса, куда доставили двух раненных полицейских
04 Вместе с мамой: дочь Кейт Мосс появилась на вечеринке в прозрачном платье
05 Прогноз погоды: неделя жары, а потом - резкое похолодание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Богдана допросили после скандального интервью Гордону
Богдана допросили после скандального интервью Гордону
В Украине наблюдается чрезвычайная пожарная опасность: детали
В Украине наблюдается чрезвычайная пожарная опасность: детали
ЕС не признал местные &quot;выборы&quot;, которые были организованы оккупантами в Крыму
ЕС не признал местные "выборы", которые были организованы оккупантами в Крыму
Тору рано на пенсию: Крис Хемсворт не планирует прощаться с Marvel
Тору рано на пенсию: Крис Хемсворт не планирует прощаться с Marvel
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь