Поздравляю, моя любовь: Венсан Кассель умилил фанатов снимком с дочерью

Французский киноактер Венсан Кассель растрогал фолловеров в Instagram новым снимком, на котором запечатлен с дочерью.

53-летний актер опубликовал черно-белое фото, на котором сфотографирован с дочерью Девой. Снимком Кассель поделился в честь ее дня рождения — 12 сентября девушке исполнилось 16 лет.

В комментариях фаны поздравляли Деву с днем рождения и отмечали, что она выросла красивой девушкой.

«Какая красивая девочка! Поздравляем, Венсан!», «Невероятно красивая дочь», «С днем рождения, красавица», «Удивительная красота, вам повезло, Венсан», — пишут в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VINCENT CASSEL (@vincentcassel) 12 Сен 2020 в 12:17 PDT

Отметим, в августе Кассель впервые за долгое время воссоединился со своей бывшей женой Моникой Беллуччи, чтобы поддержать Деву на съемках рекламной кампании итальянского дома моды Dolce & Gabbana. Тогда в объектив папарацци также попала их младшая дочь — 10-летняя Леони.

Накануне Дева впервые показала в Instagram своего бойфренда. Девушка опубликовала совместное фото со своим парнем, сделанное во время отдыха в Сен-Тропе, однако позднее закрыла свой аккаунт от посторонних, сделав его приватным.