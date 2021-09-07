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Яке свято 7 вересня: народні прикмети і заборони

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Свято 7 вересня Новина оновлена 06 вересня 2021, 15:59
Свято 7 вересня

До цього дня завершується грибна пора.

У вівторок, 7 вересня, православна церква вшановує пам’ять апостола від 70-ти Тита, який був першим єпископом Криту. У народі свято має декілька назв: "Тит", "Тит Грибник", "Тит і Варфоломій", "Гриборіст", "Замолотки", "Варфоломєєв день", "Тит Листопадник".

Святий Тит був учнем апостола Павла і супроводжував його в місіонерських подорожах. Єпископ був свідком страждань і смерті Ісуса, Його чудесного Воскресіння і Вознесіння на Небо. Прославився даром чудотворення.

Апостол Тит
Апостол Тит

Також 7 вересня відзначається перенесення мощів одного з дванадцяти апостолів — Варфоломія.

До цього дня завершується грибна пора. Вважається, що цей день останній, коли гриби придатні для засолювання. А також з цього часу починаються сильні листопади.

7 вересня завершується грибна пора
7 вересня завершується грибна пора

Що не можна робити 7 вересня:

  • Не варто займатися будівництвом будинку.
  • Краще не ризикувати грошима.
  • 7 вересня не варто міняти роботу.
  • Не слід втручатися в зовнішність.
  • Не варто проводити магічні обряди.
  • Не можна брати з собою в ліс маленьких дітей.

Народні прикмети:

  • Якщо в ніч на 7 вересня йде дощ, то осінь буде сухою.
  • Птахи сідають на землю — найближчими днями погода буде теплою і ясною.
  • Якщо пернаті воліють даху землі, значить наближається негода.
  • Якщо білих грибів багато, значить зима буде холодною.

Раніше, "Телеграф" писав, як українці будуть відпочивати у вересні 2021 року. Календар вихідних та святкових днів на місяць можна подивитися в нашому матеріалі.

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