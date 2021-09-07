Яке свято 7 вересня: народні прикмети і заборони
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До цього дня завершується грибна пора.
У вівторок, 7 вересня, православна церква вшановує пам’ять апостола від 70-ти Тита, який був першим єпископом Криту. У народі свято має декілька назв: "Тит", "Тит Грибник", "Тит і Варфоломій", "Гриборіст", "Замолотки", "Варфоломєєв день", "Тит Листопадник".
Святий Тит був учнем апостола Павла і супроводжував його в місіонерських подорожах. Єпископ був свідком страждань і смерті Ісуса, Його чудесного Воскресіння і Вознесіння на Небо. Прославився даром чудотворення.
Також 7 вересня відзначається перенесення мощів одного з дванадцяти апостолів — Варфоломія.
До цього дня завершується грибна пора. Вважається, що цей день останній, коли гриби придатні для засолювання. А також з цього часу починаються сильні листопади.
Що не можна робити 7 вересня:
- Не варто займатися будівництвом будинку.
- Краще не ризикувати грошима.
- 7 вересня не варто міняти роботу.
- Не слід втручатися в зовнішність.
- Не варто проводити магічні обряди.
- Не можна брати з собою в ліс маленьких дітей.
Народні прикмети:
- Якщо в ніч на 7 вересня йде дощ, то осінь буде сухою.
- Птахи сідають на землю — найближчими днями погода буде теплою і ясною.
- Якщо пернаті воліють даху землі, значить наближається негода.
- Якщо білих грибів багато, значить зима буде холодною.
Раніше, "Телеграф" писав, як українці будуть відпочивати у вересні 2021 року. Календар вихідних та святкових днів на місяць можна подивитися в нашому матеріалі.
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