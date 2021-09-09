Поборовшись рак модель Дарина Мітченко вперше стала мамою: фото з пологового будинку

Українська модель Дарина Мітченко народила дівчинку.

Фіналістка конкурсу "Міс Україна — 2017,", українська модель, яка перемогла рак, Дарина Мітченко вперше стала мамою. Вранці 9 вересня на світ з’явився довгоочікуваний первісток моделі — дівчинка, яку щасливі батьки називають "Горошинка".

Відзначимо, що незадовго до пологів, "Телеграф" взяв ексклюзивне інтерв’ю у Дарини.

Радісною новиною Мітченко поділилася на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши перші фото малятка з пологового будинку. Як назвали дівчинку, Дарина не уточнила, хоча ми знаємо, що у моделі є кілька варіантів імен.

"Ми так тебе чекали, наша дівчинка. Не передати словами, що ми зараз відчуваємо. Спасибі, що вибрала нас" — підписала знімки модель.

Варто відзначити, що скоріш за все, що у Дарини були партнерські пологи, оскільки вони з чоловіком все роблять разом.

Редакція "Телеграфа" вітає сім’ю з поповненням, і бажає здоров’я і мамі, і дитині!

Раніше, "Телеграф" писав, що 19 серпня багатодітною мамою стала відома українська телеведуча Катя Осадча. Ведуча "Світського життя" народила сина.