Святослав Вакарчук розчулив мережу піснею про рідний Львів (відео)

Вакарчук заспівав у дуеті з Іриною Швайдак

В середу, 8 вересня, відбулася премʼєра нової пісні Святослава Вакарчука в колаборації з гуртом "Один в каное" під назвою "Місто весни". Це перша композиція, яку артист написав про Львів.

В YouTube зʼявилося відео нової пісні Вакарчука. Його зняв у Львові режисер Віктор Придувалов.

Вакарчук виконав композицію "Місто весни" в дуеті зі співачкою та авторкою пісень гурту "Один в каное" Іриною Швайдак. За словами артиста, він давно хотів написати пісню про Львів, проте довго не міг цього зробити, хоча гурт "Океан Ельзи" існує уже 27 років. Тепер же Вакарчук усвідомив свою любов до цього міста і називає його найкращим місцем на землі. Варто відзначити, що саме у Львові артист провів свої дитячі роки та отримував освіту.

Співак розповідає, що ідея написати композицію про Львів зʼявилася у нього несподівано у квітні цього року, коли він гуляв по Маріїнському парку в Києві. Тоді в голові автора намалювалися відразу і мелодія і рядки пісні, тому він відразу ж пішов додому і того ж дня композиція була на 90% готова.

Про співпрацю з "Один в каное" Вакарчук каже, що не міг уявити нікого іншого із львівських артистів для колаборації та запису пісні. За його словами, гітарист гурту зі Львова Устим Похмурський додав грі трохи свого стилю і придумав чудове соло на гітару, якого не було в оригінальній версії. Що ж стосується Вакарчука, то він зіграв на фортепіано.

Під час знімання відео до пісні, у Львові була чудова сонячна погода, проте наприкінці роботи, о 4-й ранку, під час фільмування буквально останніх кадрів на словах "чому ми не можемо забути про зливи", несподівано пішов сильний дощ. Цей момент також потрапив у кліп та прекрасно доповнив його.

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