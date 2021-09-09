Рус

"Ангел Меркель": Дмитро Гордон в образі ангела спровокував дискусії в мережі (фото)

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
52
Дмитро Гордон Новина оновлена 09 вересня 2021, 14:59
Дмитро Гордон

Відомий ведучий з’явився в образі з "ангельськими крилами"

Український журналіст Дмитро Гордон, який раніше показав спільне фото зі своєю дружиною, порадував підписників в соцмережі новими фотографіями.

На офіційній сторінці в Інстаграмі ведучий розмістив знімки, на яких позує на тлі статуї таким чином, щоб крила гіпсового пам’ятника як би "виростали" з його спини.

"А ви сумнівалися?", — запитує Гордон своїх фоловерів.

Дмитро Гордон
Дмитро Гордон
Дмитро Гордон
Дмитро Гордон
Дмитро Гордон
Дмитро Гордон

У коментарях Дмитра назвали Ангелою Меркель, а також задалися питанням, чи не ангел він.

Раніше Дмитро Гордон спантеличив шанувальників своїм архівним фото з темним волоссям.

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