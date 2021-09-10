Універсальний путівник салатами: топ-5 простих і смачних рецептів (інфографіка)
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З грибами, з горіхами, твердим сиром та родзинками — тут ви знайдете рецепти салатів на будь-який смак.
Салат — це універсальне блюдо, в якому можна одночасно поєднати безліч смачних і корисних продуктів. І якщо класичні салати з огірків і помідорів вам вже приїлися, саме час спробувати більш оригінальні мікси.
Вересень, наприклад, відмінно підходить для того, щоб спробувати салат з кавуном і баклажаном або ж незвичайний салат з манго від Євгена Клопотенка. А зараз ми також розповімо вам про п’ять універсальних рецептів салатів, які обов’язково припадуть вам до смаку.
Топ-5 поєднань продуктів для салату
Раніше "Телеграф" публікував найкращі рецепти маринадів для м’яса, які зроблять ваш шашлик ідеальним.
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