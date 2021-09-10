Рус

Універсальний путівник салатами: топ-5 простих і смачних рецептів (інфографіка)

Автор
О. Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
25
Найкращі рецепти салатів Новина оновлена 10 вересня 2021, 14:18
Найкращі рецепти салатів

З грибами, з горіхами, твердим сиром та родзинками — тут ви знайдете рецепти салатів на будь-який смак.

Салат — це універсальне блюдо, в якому можна одночасно поєднати безліч смачних і корисних продуктів. І якщо класичні салати з огірків і помідорів вам вже приїлися, саме час спробувати більш оригінальні мікси.

Вересень, наприклад, відмінно підходить для того, щоб спробувати салат з кавуном і баклажаном або ж незвичайний салат з манго від Євгена Клопотенка. А зараз ми також розповімо вам про п’ять універсальних рецептів салатів, які обов’язково припадуть вам до смаку.

Топ-5 поєднань продуктів для салату

Найкращі рецепти салатів
Найкращі рецепти салатів

Раніше "Телеграф" публікував найкращі рецепти маринадів для м’яса, які зроблять ваш шашлик ідеальним.

Зеленський відкрито розповів, що думає про повномасштабну війну з Росією
Політика
Зеленський оцінив загрозу великої війни з Росією
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський відкрито розповів, що думає про повномасштабну війну з Росією
Зеленський оцінив загрозу великої війни з Росією
Дата публікації
Категорія
Найбагатші люди України 2 021
Порошенко і Коломойський випали з п’ятірки найбагатших українців — рейтинг "Фокуса"
Дата публікації
Категорія
Українська армія може виконати будь-які поставлені завдання
Для визволення Донецьку та Луганську потрібен лише наказ - Данілов
Дата публікації
Категорія
Олександр Ткаченко
Ткаченко за крок від відставки, до його звільнення прикладають руку і Тищенко, і Єрмак, — джерело
Дата публікації
Категорія
Експосол України в США Валерій Чалий
Американці не хотіли, щоб частину розмови з Байденом почув ще хтось, крім Зеленського, – Валерій Чалий