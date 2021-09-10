Универсальный путеводитель по салатам: топ-5 простых и вкусных рецептов (инфографика)
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С грибами, с орехами, твердым сыром и изюмом — здесь вы найдете рецепты салатов на любой вкус.
Салат — это универсальное блюдо, в котором можно одновременно совместить массу вкусных и полезных продуктов. И если классические салаты из огурцов и помидоров вам уже приелись, самое время попробовать более оригинальные миксы.
Сентябрь, например, отлично подходит для того, чтобы попробовать салат с арбузом и баклажаном или же необычный салат с манго от Евгения Клопотенко. А сейчас мы также расскажем вам о пяти универсальных рецептах салатов, которые обязательно придутся вам по вкусу.
Топ-5 сочетаний продуктов для салата
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