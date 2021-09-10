71-річний Михайло Поплавський зізнався, що більше не холостяк

Народний артист відкрив завісу свого особистого життя.

Народний артист України Михайло Поплавський, попри солідний вік, може дати фору молодим. Артист активно записує відео для соцмереж, випускає нові пісні та кліпи, займається спортом, а на додачу ще й не так давно зустрів свою любов.

Про це сам Поплавський розповів у програмі "Викриття".

Як стало відомо журналістам, ось уже два роки Михайло Поплавський живе з цивільною дружиною.

"У мене серце зайняте. Я вже кілька років живу з однією красивою жінкою і веду здоровий спосіб життя", — похвалився Поплавський.

"Співочий ректор" також вирішив поділитися секретами свого довголіття і відмінного здоров’я. За його словами, здоровий дух в ньому підтримують секс і сало.

"У мене обов’язково 100 грам сала свіжого, бичачі яйця, овочі фрукти, хліба я не їм, картоплю не їм, спиртне практично не вживаю, хіба 50 грам хорошого коньяку можу дозволити. Потрібно висипатися, що не перевантажуватися і найголовніше для чоловіків такого віку, як я, повинен бути легкий секс, ранковий, коли людина відпочила і заряджається на цілий день. Я скажу, що секс — це довголіття ", — заявив Михайло Михайлович.

Раніше Михайло Поплавський розповів, чи збирається він на пенсію. За його словами, він вже готовий піти зі сцени і навіть залишити посаду ректора в університеті.