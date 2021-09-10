Укр

71-летний Михаил Поплавский признался, что больше не холостяк

Автор
О. Броскова
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Михаил Поплавский Новость обновлена 10 сентября 2021, 14:59
Михаил Поплавский

Народный артист приоткрыл завесу своей личной жизни.

Народный артист Украины Михаил Поплавский, несмотря на солидный возраст, может дать фору молодым. Артист активно записывает видео для соцсетей, выпускает новые песни и клипы, занимается спортом, а вдобавок еще и не так давно встретил свою любовь.

Об этом сам Поплавский рассказал в программе "Викриття".

Как стало известно журналистам, вот уже два года Михаил Поплавский живет с гражданской женой.

"У меня сердце занято. Я уже несколько лет живу с одной красивой женщиной и веду здоровый образ жизни", — похвастался Поплавский.

"Поющий ректор" также решил поделиться секретами своего долголетия и отличного здоровья. По его словам, здоровый дух в нем поддерживают секс и сало.

"У меня обязательно 100 грамм сала свежего, бычьи яйца, овощи фрукты, хлеба я не ем, картошку не ем, спиртное практически не употребляю, разве 50 грамм хорошего коньяка могу позволить. Нужно высыпаться, не перегружаться и самое главное для мужчин такого возраста, как я, должен быть легкий секс, утренний, когда человек отдохнул и заряжается на целый день. Я скажу, что секс — это долголетие", — заявил Михаил Михайлович.

Ранее Михаил Поплавский рассказал, собирается ли он на пенсию. По его словам, он уже готов уйти со сцены и даже оставить должность ректора в университете.

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