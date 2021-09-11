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Дженніфер Лопес вперше з’явилася на червоній килимовій доріжці з Беном Аффлеком (фото, відео)

Автор
Т. Кармазіна
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Дженніфер Лопес готується до виходу на червону доріжку Венеціанського кінофестивалю-2021 Новина оновлена 11 вересня 2021, 13:38
Дженніфер Лопес готується до виходу на червону доріжку Венеціанського кінофестивалю-2021

Знаменитості відвідали прем’єру фільму "Остання дуель" з Меттом Деймоном і Джоді Комер на Венеціанському кінофестивалі-2021

Дженніфер Лопес вперше з’явилася на червоній килимовій доріжці зі своїм кавалером Беном Аффлеком. Пара возз’єдналася на зоряній прем’єрі його фільму "Остання дуель" (The Last Duel) під час Венеціанського кінофестивалю 2021 року в п’ятницю ввечері, 10 вересня.

Про це пише Daily Mail.

52-річна американська співачка і актриса була в білій сукні Georges Hobeika з глибоким вирізом, прикрашеній діамантами навколо декольте. Знаменитість цілувалася і притискалася до свого 49-річного бойфренда під час заходу, на якому також були присутні партнери Аффлека по фільму — Метт Деймон і Джоді Комер. Футболка Джей Ло також відрізнялося сміливим дизайном з розрізом на стегнах.

Тим часом Бен виглядав шикарно в чорному костюмі, білій сорочці і з чорною краваткою-метеликом. Варто відмітити, що актор з обожнюванням дивився на свою красиву дівчину.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

Метт Деймон шикарно виглядав на червоній килимовій доріжці зі своєю дружиною Лучаною Баррозо, яка вразила своїм чорним платтям з паєтками без бретелей.

Лучана Баррозо і Метт Деймон
Лучана Баррозо і Метт Деймон

Зірка серіалу "Вбиваючи Єву" Джоді Комер вразила прозорою чорною сукнею зі складками, яке мало дизайн з високим коміром. Вона об’єднала унікальне плаття з парою чорних шкіряних чобіт до щиколотки з хитромудрими вирізами. Завершуючи свій сміливий образ, Джоді вибрала ефектні сережки чорного і блискучого срібла і кільце для гармонії.

Джоді Комер
Джоді Комер

Венеціанський кінофестиваль триває в 2021 році з 1 по 11 вересня. 9 числа відбулася світова прем’єра українсько-польсько-німецького художнього фільму "Носоріг" режисера і сценариста Олега Сенцова.

Раніше кращий друг Аффлека, Метт Деймон, розповів, як він ставитися до його возз’єднання з Лопес.

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