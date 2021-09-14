Мегапопулярні електронники з Франції The Blaze вперше виступлять в Україні

Раніше артисти викликали фурор на популярних світових музичних фестивалях Coachella і Lollapalooza.

Популярний електронний дует з Франції The Blaze вперше виступить в Україні з діджей-сетом. Артисти неодноразово ставали хедлайнерами найвідоміших музичних фестивалів по всьому світу, серед яких Coachella і Lollapalooza.

Танцювальна музика дуету відрізняється вишуканістю і емоційністю. На рахунку групи численні успішні тури по Європі і США, фурор на фестивалях Coachella, Lollapalooza, Primavera Sound, Reading & amp; Leeds, Roskilde, Parklife, Pitchfork Paris, а кліп на один з їхніх хітів "Territory" вже набрав 66 млн переглядів на YouTube.

Знакова подія для всіх любителів електронної музики відбудеться в рамках BACARDI DANCEFLOOR. Місце для вечірки вибрано досить незвичайне: воно пройде в авіаційному ангарі по проспекту Любомира Гузара, 1, під кодовою назвою TERMINAL Dance в Києві. Початок о 22:00.

Відзначимо, що учасники The Blaze — двоюрідні брати Гійом і Джонатан Альрік — мають досвід як музичні продюсери і фільммейкери, тому вони працюють над звуком і візуальною частиною одночасно, створюючи сильний звʼязок між музикою і картинкою.

Їхній кліп "Territory" взяв гран-прі в фільмовій категорії на головному світовому фестивалі креативності "Каннські леви", а також титули "Краща режисура" на Berlin Music Video Awards і "Краще міжнародне танцювальне відео" на UK Music Video Awards.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні з концертами зібрався популярний російський репер Моргенштерн. Однак в СБУ російського музиканта змушені були засмутити: його гастролі в Україні неможливі.