Мегапопулярные электронщики из Франции The Blaze впервые выступят в Украине

Ранее артисты произвели фурор на популярных мировых музыкальных фестивалях Coachella и Lollapalooza.

Популярный электронный дуэт из Франции The Blaze впервые выступит в Украине с диджей-сетом. Артисты неоднократно становились хэдлайнерами самых известных музыкальных фестивалей по всему миру, среди которых Coachella и Lollapalooza.

Танцевальная музыка дуэта отличается изысканностью и эмоциональностью. На счету группы многочисленные успешные туры по Европе и США, фурор на фестивалях Coachella, Lollapalooza, Primavera Sound, Reading & Leeds, Roskilde, Parklife, Pitchfork Paris, а клип на один из их хитов "Territory" уже набрал 66 млн просмотров на YouTube.

Знаковое событие для всех любителей электронной музыки состоится в рамках BACARDI DANCEFLOOR. Место для вечеринки выбрано довольно необычное: оно пройдет в авиационном ангаре по проспекту Любомира Гузара, 1, под кодовым названием TERMINAL Dance в Киеве. Начало в 22:00.

Отметим, что участники The Blaze — двоюродные братья Гийом и Джонатан Альрик — обладают опытом как музыкальные продюсеры и фильммейкеры, поэтому они работают над звуком и визуальной частью одновременно, создавая сильную связь между музыкой и картинкой.

Их клип "Territory" взял гран-при в фильмовой категории на главном мировом фестивале креативности "Каннские львы", а также титулы "Лучшая режиссура" на Berlin Music Video Awards и "Лучшее международное танцевальное видео" на UK Music Video Awards.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украину с концертами собрался популярный российский рэпер Моргенштерн. Однако в СБУ российского музыканта вынуждены были огорчить: его гастроли в Украине невозможны.