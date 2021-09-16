Юлія Тимошенко на 42-ту річницю весілля показала романтичне фото з чоловіком

Юлія Тимошенко вийшла заміж в 18 років.

Український політик Юлія Тимошенко зазначила 42-ту річницю шлюбу зі своїм чоловіком Олександром. На честь цієї радісної події політик опублікувала спільне фото з ним.

Знімок з’явився на її сторінці в Інстаграм.

На фото Олександр ніжно тримає руки Юлії Тимошенко у своїх руках. Відзначимо, що 60-річний політик виглядає просто відмінно. Вона зібрала довге волосся в хвіст і нанесла ніжний макіяж. Одягнена політик в стильний жакет бежевого кольору.

Юлія Тимошенко з чоловіком Олександром

"Наша чергова річниця. Дякую, коханий", — підписала знімок політик.

Знімок дуже сподобався передплатникам Тимошенко. Вони побажали їй подальших успіхів в шлюбі.

"Вітаю! Нехай доля дасть ще багато років подружнього життя!", "Красива пара, вітаю", "Сім’я — це основа основ", — написали в коментарях.

Відзначимо, що Юлія Тимошенко одружена з Олександром Геннадійовичем Тимошенко з 1979 року. Політик вийшла за нього, коли їй було 18 років. В цьому році вони відзначають перламутрове весілля. У пари є доросла дочка Євгенія. Також вони виховують трьох онуків Єву, Давида і Адама.

Днями Юлія Тимошенко вразила українців стильним образом в Раді.