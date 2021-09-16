Юлия Тимошенко на 42-ю годовщину свадьбы показала романтичное фото с мужем

Юлия Тимошенко вышла замуж в 18 лет.

Украинский политик Юлия Тимошенко отметила 42-ю годовщину брака со своим супругом Александром. В честь этого радостного события политик опубликовала совместное фото с ним.

Снимок появился на ее странице в Инстаграм.

На фото Александр нежно держит руки Юлии Тимошенко в своих руках. Отметим, что 60-летнняя политик выглядит просто отлично. Она собрала длинные волосы в хвост и нанесла нежный макияж. Одета политик в стильный жакет бежевого цвета.

Юлия Тимошенко с мужем Александром

"Наша очередная годовщина. Спасибо, любимый", — подписала снимок политик.

Снимок очень понравился подписчикам Тимошенко. Они пожелали ей дальнейших успехов в браке.

"Поздравляю! Пусть судьба даст еще много лет супружеской жизни!", "Красивая пара, поздравляю", "Семья — это основа основ", — написали в комментариях.

Отметим, что Юлия Тимошенко замужем за Александром Геннадиевичем Тимошенко с 1979 года. Политик вышла за него, когда ей было 18 лет. В этом году они отмечают перламутровую свадьбу. У пары есть взрослая дочь Евгения. Также они воспитывают троих внуков Еву, Давида и Адама.

На днях Юлия Тимошенко впечатлила украинцев стильным образом в Раде.