Юлия Тимошенко на 42-ю годовщину свадьбы показала романтичное фото с мужем
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 202
Юлия Тимошенко вышла замуж в 18 лет.
Украинский политик Юлия Тимошенко отметила 42-ю годовщину брака со своим супругом Александром. В честь этого радостного события политик опубликовала совместное фото с ним.
Снимок появился на ее странице в Инстаграм.
На фото Александр нежно держит руки Юлии Тимошенко в своих руках. Отметим, что 60-летнняя политик выглядит просто отлично. Она собрала длинные волосы в хвост и нанесла нежный макияж. Одета политик в стильный жакет бежевого цвета.
"Наша очередная годовщина. Спасибо, любимый", — подписала снимок политик.
Снимок очень понравился подписчикам Тимошенко. Они пожелали ей дальнейших успехов в браке.
"Поздравляю! Пусть судьба даст еще много лет супружеской жизни!", "Красивая пара, поздравляю", "Семья — это основа основ", — написали в комментариях.
Отметим, что Юлия Тимошенко замужем за Александром Геннадиевичем Тимошенко с 1979 года. Политик вышла за него, когда ей было 18 лет. В этом году они отмечают перламутровую свадьбу. У пары есть взрослая дочь Евгения. Также они воспитывают троих внуков Еву, Давида и Адама.
На днях Юлия Тимошенко впечатлила украинцев стильным образом в Раде.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-