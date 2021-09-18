"Немов ангел красива": мама Дана Балана нагадала фанатам про Тіну Кароль (фото)

63-річна Людмила Балан дала мудру пораду своїм шанувальникам

Мама популярного виконавця Дана Балана, відома молдавська телеведуча і співачка Людмила Балан продемонструвала світлий образ і підкорила своїх шанувальників. 63-річна жінка в 2020 році виконала пісню на сцені українського проекту "Голос країни", де познайомилася з ймовірною тоді коханою Дана — Тіною Кароль.

Стильний лук Людмила Балан показала у себе на сторінці в Інстаграмі, також давши своїм фанатам мудру пораду.

"Будь як дерево. Дерево дає тінь навіть тому, хто зрізає його гілки", — написала телеведуча у пості. На фото Людмила позує в білосніжній сукні і черевиках під колір.

Людмила Балан

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У коментарях співачці написали, що хотіли б бачити спільне фото з Тіною Кароль, яка могла б стати невісткою Людмилі Балан.

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Нагадаємо, що роман, який приписували молдавському співаку Дану Балану і українській виконавиці Тіні Кароль виявився награним. Як заявив продюсер "Голосу" Володимир Завадюк, романтичні стосунки пари були "синтетично" створені, щоб підвищити рейтинги вокального шоу.