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"Немов ангел красива": мама Дана Балана нагадала фанатам про Тіну Кароль (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Людмила Балан
Людмила Балан

63-річна Людмила Балан дала мудру пораду своїм шанувальникам

Мама популярного виконавця Дана Балана, відома молдавська телеведуча і співачка Людмила Балан продемонструвала світлий образ і підкорила своїх шанувальників. 63-річна жінка в 2020 році виконала пісню на сцені українського проекту "Голос країни", де познайомилася з ймовірною тоді коханою Дана — Тіною Кароль.

Стильний лук Людмила Балан показала у себе на сторінці в Інстаграмі, також давши своїм фанатам мудру пораду.

"Будь як дерево. Дерево дає тінь навіть тому, хто зрізає його гілки", — написала телеведуча у пості. На фото Людмила позує в білосніжній сукні і черевиках під колір.

Людмила Балан
Людмила Балан

У коментарях співачці написали, що хотіли б бачити спільне фото з Тіною Кароль, яка могла б стати невісткою Людмилі Балан.

Коментарі
Коментарі
Коментарі
Коментарі
Коментарі
Коментарі
Коментарі
Коментарі
Коментарі
Коментарі

Нагадаємо, що роман, який приписували молдавському співаку Дану Балану і українській виконавиці Тіні Кароль виявився награним. Як заявив продюсер "Голосу" Володимир Завадюк, романтичні стосунки пари були "синтетично" створені, щоб підвищити рейтинги вокального шоу.

Теги:
#Тіна Кароль #Дан Балан #Людмила Балан
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