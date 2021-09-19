"Нечисть з нечистю": Марія Захарова насмішила мережу знімком в обіймах Кіркорова

Користувачі мережі захейтили новий пост представниці МЗС РФ.

Російська політик та дипломат Марія Захарова зробила фото з естрадним співаком Філіпом Кіркоровим, через що читачі мережі висловили хвилю негативу.

Фото опублікувала Захарова в неділю, 19 вересня, на своїй сторінці в Instagram.

На знімку директорка преси МЗС стоїть з Кіркоровим обійнявшись, обоє широко посміхаються.

"Із "загрозою небезпеки" кількох європейських держав", — підписала свій пост Захарова.

Підписники дипломатки вкрай негативно відреагували на побачене фото. Дехто навіть написав, що разом ця парочка створює загрозу не лише для Європи, а для всієї Землі.

Багато хто із читачів висловили свою повагу до російського політика, проте ніхто не очікував від неї такого вчинку, тому без критики і не могло бути.

Нагадуємо, що в червні цього року Філіпу Кіркорову на три роки заборонили вʼїзд в Україну за відвідування окупованого Росією Кримського півострову. В перший місяць літа були чутки, що російському співаку таки дозолили продовжувати виступати в Україні попри його підтримку окупації Криму та проведення концертів там. Але згодом, коли до СБУ почали звертатися громадяни зі скаргами на прийняте рішення, то там заявили, що відвідування України Кіркорову заборонили ще 7 червня 2021 року.