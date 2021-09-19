"Нечисть с нечистью" Мария Захарова насмешила сеть снимком в объятиях Киркорова

Пользователи сети захейтилы новый пост представительницы МИД РФ.

Российская политик и дипломат Мария Захарова сделала фото с эстрадным певцом Филиппом Киркоровым, из-за чего читатели сети выразили волну негатива.

Фото опубликовала Захарова в воскресенье, 19 сентября, на своей странице в Instagram.

На снимке директор печати МИД стоит с Киркоровым обнявшись, оба широко улыбаются.

"С "угрозой опасности" нескольких европейских государств", — подписала свой пост Захарова.

Читатели дипломата крайне негативно отреагировали на увиденное фото. Некоторые даже написали, что вместе эта парочка создает угрозу не только для Европы, а для всей Земли.

Многие из читателей выразили свое уважение к российскому политику, однако никто не ожидал от нее такого поступка, поэтому без критики и не могло быть.

Напоминаем, что в июне этого года Филиппу Киркорову на три года запретили въезд в Украину за посещение оккупированного Россией Крымского полуострова. В первый месяц лета были слухи, что российскому певцу таки разрешили продолжать выступать в Украине, несмотря на его поддержку оккупации Крыма и проведение концертов там. Но впоследствии, когда в СБУ начали обращаться граждане с жалобами на принятое решение, то там заявили, что посещение Украины Киркорову запретили еще 7 июня 2021 года.