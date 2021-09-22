Яке свято 22 вересня: народні прикмети і заборони

Наші предки вірили, що з цього дня осінь повноправно вступає в свої права.

У середу, 22 вересня, православна церква вшановує пам’ять батьків Діви Марії — праведних Іоакима і Анну. День їх пам’яті відзначається слідом за Різдвом Пресвятої Богородиці. На Русі цей день також називали днем породіль.

Анна і Іоаким довгий час не могли зачати дитину, і сталося це, коли вони були вже в похилому віці. Пара довгий час молилася Богу про дарування їм малюка. Одного разу до Йоакима з’явився ангел, який повідомив, що у них народиться дочка. Новонароджену пообіцяли присвятити Богу, тому Марія росла в храмі Єрусалиму до свого повноліття.

Анна і Іоаким

У народі Анну і Іоакима вважають покровителями породіль і бездітних. 22 вересня неодмінно вітали всіх молодих матерів і вшановували повитух.

22 вересня також відзначають День осіннього рівнодення. Саме з цього дня ніч рівняється з днем і поступово починає збільшуватися. Наші предки вірили, що якщо в день осіннього рівнодення вмитися росою, то вона допоможе зберегти молодість на довгі роки.

День осіннього рівнодення

Що не можна робити 22 вересня:

Не слід в цей день тримати гаманець порожнім.

Не рекомендується 22 вересня довго валятися в ліжку.

Чи не коштує 22 вересня відмовляти в гостинності.

22 вересня не можна залишати посуд немитої і брудну підлогу на ніч.

У цей день не варто відкладати свої справи.

Народні прикмети:

Багато павутини — до погожої осені та морозної зими.

Якщо в цей день дрова заготовити, то взимку в будинку буде набагато тепліше.

Випав сніг обіцяє поганий урожай в наступному році. Якщо з модрини ще не все голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.

Багато лушпиння на цибулі — зима буде холодною.

Листя з вишні ще не опало — до теплої погоди.

Ожеледь 22 вересня — до дощу.

Раніше "Телеграф" писав про особливості Дня осіннього рівнодення в 2021 році і які ритуали потрібно провести в цей день.